Otec nórskych bežcov Ingebrigtsenovcov čelí obvineniam zo zneužívania

Oslo 29. apríla (TASR) - Nórska polícia v pondelok obvinila Gjerta Ingebrigtsena zo zneužívania svojej rodiny. Otec atlétov Jakoba, Henrika a Filipa Ingebrigtsenovcov mal páchať násilie na synoch počas ich dospievania. Právnik obvineného popiera vinu 58-ročného muža, ktorý trénoval trojicu bežcov do februára 2022.



Súrodenci Jakob, Henrik a Filip uverejnili 19. októbra minulého roka v nórskych novinách VG článok, v ktorom tvrdili, že ich otec v rámci výchovy používal fyzické násilie a vyhrážky. "Nejako sme to prijali. Žili sme s tým a v dospelosti sme sa posunuli ďalej. Aspoň sme si to mysleli. Pri spätnom pohľade si uvedomujeme, že to bolo naivné. Pred dvoma rokmi však tá istá agresia a fyzické tresty udreli znova," citovala v októbri minulého roka vyjadrenie bratov agentúra AP. Jakob Ingebrigtsen získal v roku 2021 na OH v Tokiu zlatú medailu v behu na 1500 metrov a je dvojnásobný majster sveta na 5000 m.



Konflikt medzi otcom a synmi sa vyhrotil ešte viac počas augustových MS v Budapešti, na ktoré odmietli udeliť Gjertovi Ingebrigtsenovi akreditáciu. Následne mu Nórska atletická asociácia (NFIF) zakázala zúčastniť sa na halovom svetovom šampionáte v Glasgowe a majstrovstvách Európy v Ríme.