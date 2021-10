Otec Vlhovej: Peťa nám tradične zdvihla adrenalín

Na archívnej snímke Igor Vlha. Foto: TASR – Martin Baumann

Sölden 23. októbra (TASR) - Otec slovenskej lyžiarky Petry Vlhovej mohol spolu s ďalšími členmi tímu oslavovať prvé pódiové umiestnenie svojej dcéry v novej sezóne Svetového pohára. Igor Vlha mal po prvom kole zvýšený adrenalín, ale napokon ho finálne tretie miesto mimoriadne potešilo. Zdôraznil, že to je dôležité najmä pre psychiku.Po pretekoch prijal ako prvý gratuláciu od trénera Maura Piniho, obaja boli s tretím miestom v sobotnom obrovskom slalome spokojní.uviedol Vlha.Vlhovej otec uviedol, že Petra bola tento rok v rakúskom stredisku uvoľnenejšia, ako vlani.Rodičia slovenskej lyžiarky nemohli vo vlaňajšej sezóne absolvovať všetky preteky pre opatrenia v súvislosti so šírením koronavírusu, teraz by ich mali absolvovať viac.prezradil Vlha.Vyjadril sa aj k atmosfére pred pretekmi, s novým trénerom, ktorý po piatich rokoch nahradil Livia Magoniho, si o dôležitosti dobrého štartu do sezóny niečo povedali:Vlha sa však nechcel vyjadriť k spolupráci so štábom Ester Ledeckej, ktorá fungovala vlani. Realizačný tím českej lyžiarky uviedol, že so Slovákmi spolupracovať nebudú.odpovedal Vlha.