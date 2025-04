Ottawa odmietla koniec sezóny, Colorado a Vegas vyrovnali na 2:2

Play off NHL - 1. kolo:



štvrťfinále Východnej konferencie /na 4 víťazstvá/



štvrtý zápas:



Ottawa Senators - Toronto Maple Leafs 4:3 pp (2:1, 0:1, 1:1 - 1:0)



Góly: 10. Stützle (Sanderson, Tkachuk), 15. Pinto, 48. Perron (Zub, Gaudette), 78. Sanderson - 20. Tavares (Nylander, Tanev), 31. Knies (Marner), 55. Ekman-Larsson (Nylander, McCabe). BrankáriI: Ullmark - Stolarz, strely na bránku: 21:34.



/stav série: 1:3/







tretí zápas:



Florida Panthers - Tampa Bay Lightning 1:5 (1:1, 0:1, 0:3)



Góly: 3. Tkachuk (Bennett, Rodrigues) - 18. Point (Guentzel, Kučerov), 34. Paul (Goncalves, McDonagh), 41. Guentzel (Kučerov, Goncalves), 55. Glendening (Gourde, Goncalves), 55. Cirelli (Guentzel). Brankári: Bobrovskij - Vasilevskij, strely na bránku: 34:22.



/stav série: 2:1/







štvrťfinále Západnej konferencie /na 4 víťazstvá/ - štvrté zápasy:



Minnesota Wild - Vegas Golden Knights 3:4 pp (1:1, 1:0, 1:2 - 0:1) Góly: 11. Rossi (Brazeau, Trenin), 22. Foligno (Hartman, Zuccarello), 51. Spurgeon (Kaprizov, Eriksson Ek) - 7. Theodore (Barbašov, Eichel), 45. Roy (Hertl, Dorofejev), 51. Hertl (Stone, McNabb), 78. Barbašov (Roy, Smith). Brankári: Gustavsson - Hill, strely na bránku: 32:46.



/stav série: 2:2/







Colorado Avalanche - Dallas Stars 4:0 (2:0, 1:0, 1:0) Góly: 13. O'Connor, 20. MacKinnon (Toews, Drouin), 34. Landeskog (Nelson), 51. Girard (Nelson, Landeskog). Brankári: Blackwood - Oettinger (41. DeSmith), strely na bránku: 48:23.



/stav série: 2:2/

Slovák v akcii:



Erik Černák (Tampa Bay) 17:07 0 0 0 +3 2 0

Ottawa 26. apríla (TASR) - Hokejisti Ottawy odvrátili koniec sezóny v NHL. V noci na nedeľu zvíťazili v stretnutí štvrťfinále Východnej konferencie doma nad Torontom 4:3 po predĺžení a znížili stav série play off na 1:3. Víťazný gól dal v 18. minúte predĺženia Jake Sanderson.Dvadsaťdvaročný obranca rozhodol strelou švihom od modrej čiary, keď využil clonu pred brankárom Anthonym Stolarzom.povedal pre nhl.com Sanderson, ktorý ako štvrtý hráč Senators rozhodol v predĺžení zápas, v ktorom jeho tím čelil vyradeniu. Pred ním to dokázali Matt Carkner (2010), Mike Fisher (2004) a Chris Phillips (2003).Predĺženie muselo rozhodnúť aj vo štvrtom súboji štvrťfinále Západnej konferencie, v ktorom hráči Vegas zvíťazili na ľade Minnesoty 4:3 a vyrovnali stav série na 2:2. Víťazný gól strelil v 18. minúte predĺženia Ivan Barbašov, keď potrestal veľkú chybu obrancu Jacoba Middletona. Barbašov, Nicholas Roy aj Tomáš Hertl mali bilanciu 1+1.povedal tréner Vegas Bruce Cassidy.Colorado si v ďalšom súboji na západe poradilo s Dallasom 4:0 a vyrovnalo sériu na 2:2. Brankár Mackenzie Blackwood zlikvidoval 23 striel a zaznamenal prvé čisté konto v play off. Tretí gólstrelil kapitán Gabriel Landeskog, ktorý pre zranenie kolena nehral vyše 1000 dní a do NHL sa vrátil po takmer troch rokoch. Bol to jeho druhý zápas po návrate, predtým hral naposledy vo finále Stanley Cupu v roku 2022. V NHL skóroval prvýkrát 20. júna 2022, keď skóroval v treťom zápase finále proti Tampe Bay. Okrem toho si pripísal 32-ročný Švéd aj asistenciu. Skóroval aj Nathan MacKinnon, ktorý dal už štyri góly v tejto sérii.Tampa Bay v zostave so slovenským obrancom Erikom Černákom zvíťazila v treťom zápase štvrťfinále Východnej konferencie na ľade obhajcu titulu Floridy 5:1. Znížila tak stav série na 1:2. Černák odohral za hostí 17:07 minúty a pripísal si tri plusové body a dve strely na bránku. Florida viedla od tretej minúty po góle Matta Tkachuka, ale Tampa piatimi zásahmi dokázala otočiť skóre. Víťazstvo podčiarkla tromi presnými zásahmi v 3. tretine. Gólom a dvomi asistenciami prispel k triumfu Lightning útočník Jake Guentzel./pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/