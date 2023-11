Ottawa odvolala Doriona z postu GM, dočasne ho nahradil Staios

Ottawa 2. novembra (TASR) - Hokejový klub Ottawa Senators odvolal z postu generálneho manažéra Pierrea Doriona. Post bude zastávať terajší prezident hokejových operácií Steve Staios, ktorý zotrvá vo funkcii, kým kanadský tím nenájde trvalú náhradu.



Ku zmene prišlo v deň, keď Ottawa prišla o výber v 1. kole draftu pre zmarený trejd Jevgenija Dadonova. Vedenie Senators reagovalo aj na 41-zápasový dištanc pre centra Shanea Pinta, ktorý pyká za porušenie pravidiel o stávkovaní, a na nedávne zlé výsledky po dobrom vstupe do sezóny.



"Mojich prvých 30 dní ako majiteľa Ottawy Senators prekonalo moje očakávania vo všetkých aspektoch. Od veľkej podpory fanúšikov, cez toto skvelé mesto, ktoré ma prijalo s otvorenou náručou, až po zanietený personál, ktorý sa skvele stará o náš tím, a skvelých hráčov. Náš tím mal úspešný štart, no nanešťastie, posledných desať dní už nebolo takých zábavných a vrátilo ma späť na zem," povedal Michael Andlauer, ktorý sa stal majiteľom klub koncom septembra.



Dorion prišiel do organizácie Senators v roku 2007 ako skaut, neskôr mal ako riaditeľ na starosti hráčov a od roku 2014 bol asistent generálneho manažéra. V apríli 2016 vystriedal na poste GM Bryana Murrayho. Ottawa sa v rovnakom roku dostala do play off a bola krok od boja o Stanleyho pohár, keď prehrala s Pittsburghom Penguins 2:3 v predĺžení siedmeho finále konferencie. Uplynulých šesť rokov však "senátori" v play off chýbali, i keď v minulej sezóne boli blízko.



Aj tento ročník odštartovali úspešne a po štyroch dueloch mali na konte tri výhry a jednu prehru, potom sa však bilancia otočila (1-3) a navyše prišli dve tvrdé rany od vedenia NHL. Tá potrestala Pinta za "aktivity súvisiace so športovým stávkovaním". Liga však zároveň zdôraznila, že nenašla žiadny dôkaz o tom, že by hráč priamo podával stávky na zápasy NHL. Dvadsaťdvaročnému centrovi vypršala po minulej sezóne zmluva a ako obmedzený voľný hráč sa s klubom stále nedohodol na novej. Vedenie Ottawy má záujem udržať si ho, no v súčasnosti mu chýba miesto pod platovým stropom. Pinto začiatkom októbra trénoval aj bez zmluvy v Ottawe, ale po niekoľkých dňoch sa vrátil domov.



V stredu večer prišiel ďalší úder v podobe draftového trestu. Príčinou je, že vedenie Ottawy neinformovalo konkurenčné kluby o detailoch zmluvy ruského útočníka Dadonova a vedenie ligy tak muselo zrušiť jeho trejd z Vegas do Anaheimu v marci 2022. Dadonov pôsobil v Ottawe do leta 2021, keď ho Senators poslali do Vegas. V zmluve však mal klauzulu o tom, že ho nemôžu vymeniť do 10 konkrétnych klubov a medzi nimi bol aj Anaheim. Klub z Las Vegas sa to však nedozvedel a v deň uzávierky trejdov roku 2022 ho vymenil práve do tímu Ducks. Liga však tento obchod zaregistrovať nemohla. Dadonov v súčasnosti hrá už za Dallas. Ottawa príde o výber v 1. kole draftu v roku 2024, 2025, alebo 2026. Z týchto troch možností si môže vybrať a informovať o tom musí do 24 hodín po draftovej lotérii v danom roku.



"S ohľadom na dnešné vážne rozhodnutie NHL, 73-stranová správa, o ktorú sa so mnou podelili minulý týždeň, žiaľ ukazuje, že sme boli svojou povahou nedbalí a ignorovali sme našu povinnosť, čo spustilo udalosti, ktoré zahanbili ligu a nahnevali dva ďalšie kluby NHL," povedal Andlauer.