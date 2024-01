Ottawa otočila zápas s Nashvillom, Giroux rozhodol v predĺžení

NHL - sumár:



Ottawa Senators - Nashville Predators 4:3 pp (0:3, 3:0, 0:0 - 1:0)



Góly: 26. Batherson (Tkachuk), 30. Stützle (Joseph), 38. Tkachuk (Norris), 64. Giroux (Stützle) – 9. McCarron (Josi, Tomasino), 17. Tomasino (Novak, Glass), 19. Trenin (Fabbro, Josi). Brankári: Sögaard (21. Korpisalo) - Saros, strely na bránku: 35:28.

Ottawa 30. januára (TASR) - Hokejisti Ottawy zvíťazili v jedinom nočnom zápase zámorskej NHL nad Nashvillom Predators 4:3 po predĺžení. Senators prehrávali po prvej tretine 0:3, no v druhej náskok súpera zmazali a obrat dokonal v predĺžení Claude Giroux.Domáci boli počas celého duelu aktívnejší a súpera prestrieľali 35:28, no dlho sa nevedeli presadiť cez brankára Juuseho Sarosa. Jeho náprotivok Mads Sögaard si udržal čisté konto len do 9. minúty, keď ho prekonal Michael McCarron. Predators do konca prvej časti pridali ďalšie dva góly. Presadili sa Phillip Tomasino a Jakov Trenin.Na začiatku druhej tretiny Joonas Korpisalo vystriedal Sögaarda v bránke domácich a neinkasoval už ani raz. Fín predviedol 17 úspešných zákrokov. "," povedal tréner domácich Jacques Martin pre nhl.com.Senators znížili po necelých šiestich minútach prostredného dejstva vďaka Drakeovi Bathersonovi. Do prestávky sa tešili z presného zásahu aj Tim Stützle s kapitánom Bradym Tkachukom. V tretej časti gól nepadol a v extra čase Giroux po výmene puku so Stützlem rozhodol. "t," uviedol Giroux, ktorý strelil svoj piaty víťazný gól v kariére.Stützle svojím 57. viacbodovým zápasom prekonal rekord Martina Havláta. Český útočník dovtedy nazbieral najviac viacbodových duelov v histórii Senators pred dosiahnutím veku 23 rokov.Ottawa bodovala v šiestom z uplynulých siedmich duelov a štvrtýkrát sa tešila z víťazstva. Nashville prehral druhýkrát v rade a bodoval len v druhom z predchádzajúcich piatich zápasov.