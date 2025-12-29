Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Pondelok 29. december 2025Meniny má Milada
< sekcia Šport

Ottawa povolala do prvého tímu brankára Sheparda

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Jaroslav Novák

Tridsaťročný Shepard odchytal doteraz v NHL iba päť zápasov, všetky ešte v drese Washingtonu Capitals.

Autor TASR
Ottawa 29. decembra (TASR) - Klub zámorskej hokejovej NHL Ottawa Senators povolal do prvého tímu brankára Huntera Sheparda. Reagoval tak na absenciu Linusa Ullmarka, ktorý si zobral dočasne voľno z osobných dôvodov.

Tridsaťročný Shepard odchytal doteraz v NHL iba päť zápasov, všetky ešte v drese Washingtonu Capitals. V prebiehajúcej sezóne nastúpil v nižšej AHL na 11 stretnutí s priemerom 3,16 inkasovaného gólu na zápas a úspešnosťou zákrokov 90,5 percenta. Informoval portál TSN.
.

Neprehliadnite

HRABKO: Vzťahy s ČR neboli zlé ani za vlády P. Fialu a ešte sa zlepšia

PRIESKUM:Pribudnú po vojne na Ukrajine na Slovensku nelegálne zbrane?

VIDEO: ZRÁŽKA VRTUĽNÍKOV: Pri tragédii zahynul jeden človek

Prieskum: 52,3 % opýtaných verí, že koniec vojny pomôže ekonomike SR