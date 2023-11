Ottawa prišla o výber v 1. kole draftu pre zmarený trejd Dadonova

Ottawa 1. novembra (TASR) - Kanadský hokejový klub Ottawa Senators prišiel o jeden výber v 1. kole draftu NHL. Príčinou je, že neinformoval konkurenčné kluby o detailoch zmluvy ruského útočníka Jevgenija Dadonova a vedenie ligy tak muselo zneplatniť jeho trejd z Vegas do Anaheimu v marci 2022.



Dadonov pôsobil v Ottawe do leta 2021, keď ho Senators vymenili do Vegas. V zmluve však mal klauzulu o tom, že ho nemôžu vymeniť do 10 konkrétnych klubov a medzi nimi bol aj Anaheim. Klub z Las Vegas sa to však nedozvedel a v deň uzávierky trejdov roku 2022 ho vymenil práve do tímu Ducks. Liga však tento obchod zaregistrovať nemohla. Dadonov v súčasnosti hrá už za Dallas.



Ottawa príde o výber v 1. kole draftu v roku 2024, 2025, alebo 2026. Z týchto troch možností si môže vybrať a informovať o tom musí do 24 hodín po draftovej lotérii v danom roku. Správu priniesla AP.