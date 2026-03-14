Sobota 14. marec 2026
Ottawa si poradila s Anaheimom 2:0, druhá tohtosezónna nula Ullmarka

Drake Batherson (19) z tímu Ottawa Senators hľadá puk medzi nohami, zatiaľ čo na neho vyvíja tlak Pavel Mintyukov (98) z tímu Anaheim Ducks pred spoluhráčom brankárom Villem Hussom (33) počas druhej tretiny hokejového zápasu NHL v sobotu 14. marca 2026 v Ottawe v Ontáriu. Foto: TASR/AP

„Senátori“ si polepšili v boji o play off, vo Východnej konferencii strácali na pozíciu Bostonu s druhou voľnou kartou priebežne tri body.

Autor TASR
Ottawa 14. marca (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators zvíťazili v sobotňajšom zápase NHL nad Anaheimom Ducks 2:0. Góly domácich strelili v druhej tretine Michael Amadio a v oslabení obranca Thomas Chabot, pri oboch zásahoch asistoval Shane Pinto. Brankár Linus Ullmark vykryl všetkých 23 striel „káčerov“, dosiahol druhé čisté konto v sezóne a celkovo 14. v profiligovej kariére.

„Senátori“ si polepšili v boji o play off, vo Východnej konferencii strácali na pozíciu Bostonu s druhou voľnou kartou priebežne tri body. Ducks zostali na čele Pacifickej divízie o bod pred Vegas Golden Knights.

NHL - sumár:

Ottawa Senators - Anaheim Ducks 2:0 (0:0, 2:0, 0:0)
Góly: 24. Amadio (Pinto, Cousins), 30. Chabot (Pinto). Brankári: Ullmark - Husso, strely na bránku: 29:23.
