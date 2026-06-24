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Ottawa získala Eklunda, San Jose deviaty výber v tohtoročnom drafte
Sharks tak budú mať cez víkend v prvom kole draftu k dispozícii výbery s číslami 2, 9 a 27.
Autor TASR
Ottawa 24. júna (TASR) - Klub NHL San Jose Sharks vymenil švédskeho útočníka Williama Eklunda a dvojicu talentov Kaspera Halttunena a Brandona Svobodu do Ottawy Senators. Získal za nich deviaty výber v tohtoročnom drafte.
Sharks tak budú mať cez víkend v prvom kole draftu k dispozícii výbery s číslami 2, 9 a 27. Eklund, ktorý v októbri oslávi 24 rokov, zaznamenal v uplynulej sezóne v ich drese 15 gólov a 38 asistencií a so ziskom 53 bodov bol štvrtý najproduktívnejší hráč tímu. V NHL odohral doteraz 252 zápasov, v ktorých nazbieral 163 bodov.
„William je dynamický a technicky veľmi zdatný útočník. Tešíme sa, že ho môžeme privítať v organizácii Senators a veríme, že výborne zapadne do nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Ottawy Steve Staios. Deviaty výber získala Ottawa počas uplynulého víkendu v rámci výmeny s Floridou Panthers za Bradyho Tkachuka.
Sharks tak budú mať cez víkend v prvom kole draftu k dispozícii výbery s číslami 2, 9 a 27. Eklund, ktorý v októbri oslávi 24 rokov, zaznamenal v uplynulej sezóne v ich drese 15 gólov a 38 asistencií a so ziskom 53 bodov bol štvrtý najproduktívnejší hráč tímu. V NHL odohral doteraz 252 zápasov, v ktorých nazbieral 163 bodov.
„William je dynamický a technicky veľmi zdatný útočník. Tešíme sa, že ho môžeme privítať v organizácii Senators a veríme, že výborne zapadne do nášho tímu,“ uviedol generálny manažér Ottawy Steve Staios. Deviaty výber získala Ottawa počas uplynulého víkendu v rámci výmeny s Floridou Panthers za Bradyho Tkachuka.