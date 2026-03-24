Ottawa živí šancu na play off, Rangers vyslali len deväť striel
Autor TASR,aktualizované
New York 24. marca (TASR) - Hokejisti Ottawy Senators stále živia šancu na postup do play off. V jedinom nočnom dueli NHL zvíťazili na ľade New Yorku Rangers 2:1 a už len dva body ich delia od pozície s druhou voľnou kartou vo Východnej konferencii. V porovnaní s New Yorkom Islanders majú navyše zápas k dobru. Domáci „jazdci“ vyslali za celý zápas len deväť striel, čo je vyrovnaný negatívny klubový rekord.
Senators potvrdili zlepšujúcu sa formu. Dosiahli tretie víťazstvo za sebou a ôsme z uplynulých desiatich stretnutí. V Madison Square Garden ich k nemu nasmeroval už v 7. minúte Shane Pinto, ktorý otvoril skóre v presilovke, v 27. minúte zvýšil na 2:0 Warren Foegele, ktorý prišiel do kanadskej metropoly pred uzávierkou výmien z Los Angeles. Za domácich už len skorigoval výsledok Conor Sheary. Defenzíva „senátorov“ umožnila vyslať súperovi len deväť striel, čím vytvorila nový rekord klubu, doterajší bol 11. Naposledy vystrelil jeden tím NHL v zápase menej ako 10 striel 4. decembra 2003, keď hráči New Jersey dovolili Washingtonu takisto len deväť streleckých pokusov. Ottawe sa to podarilo napriek tomu, že záverečných 33 minút dohrávala len so štyrmi obrancami. Thomas Chabot si totiž na konci prvej tretiny poranil pravú ruku a Lassi Thomson utrpel v 27. minúte zranenie v dolnej časti tela. Obaja zadáci vynechajú podľa trénera Travisa Greena určitý čas.
Rangers, ktorí uzatvárajú tabuľku Východnej konferencie, prehrali piaty zápas v rade. Domáci center Mika Zibanejad nastúpil na jubilejný 1000. duel v základnej časti.
NHL - sumár:
New York Rangers - Ottawa Senators 1:2 (0:1, 0:1, 1:0)
Góly: 48. Sheary (Kartye, Robertson) - 7. Pinto (Giroux, Spence), 27. Foegele (Eller). Brankári: Šesťorkin - Reimer, strely na bránku: 9:33.
postupujúci do play off:
Západná konferencia: Colorado, Dallas
