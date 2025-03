Ottawa zvíťazila nad New Yorkom 4:3 po predĺžení, rozhodol Tkachuk

NHL - výsledky:



Ottawa - New York Rangers 4:3 pp, Philadelphia - Seattle 1:4



New York 8. marca (TASR) - Hokejisti Ottawy zvíťazili v dôležitom sobotňajšom súboji tabuľkových susedov pohybujúcich sa na hranici postupu do play off NHL nad New Yorkom Rangers 4:3 po predĺžení. Víťazný gól dal 33 sekúnd po začiatku predĺženia Brady Tkachuk. Senators tak získali pred svojím súperom náskok jedného bodu a odohrali o zápas menej.