Otvárací ceremoniál OH2024 sa v prípade bezpečnostnej krízy presunie

Paríž 21. decembra (TASR) - Otvárací ceremoniál budúcoročných olympijských hier v Paríži, ktorý organizátori plánujú usporiadať na rieke Seina, by sa v prípade hrozby teroristických útokov mohol presunúť. Francúzsky prezident Emmanuel Macron uviedol, že k takému kroku by pristúpili, ak by krajine hrozila bezpečnostná kríza.



"Pripravujeme jedinečný otvárací ceremoniál, na ktorý budú Francúzi, dúfam, veľmi hrdí. Bude to okamih krásy, skutočného umenia, oslavy športu a našich hodnôt, pričom divadlom bude Seina a hlavné mesto. Keďže sme profesionáli, v prípade možných teroristických útokov sme naplánovali niekoľko variant ceremoniálu," uviedol Macron podľa agentúry AP.



Ceremoniál bude prebiehať za prísnych bezpečnostných opatrení. Na bezpečný priebeh podujatia budú dohliadať desiatky tisíc policajtov a vojakov. Pôjde vôbec o prvý otvárací ceremoniál OH, ktorý sa bude konať mimo štadióna. Športovci budú defilovať na lodiach na Seine, oba brehy rieky budú lemovať diváci.