Otvárací duel na volejbalových ME bude vo veronskom amfiteátri

Základné skupiny – Volejbal-ME-ženy:



A-skupina: Belgicko, Maďarsko, Poľsko, Srbsko, Slovinsko, Ukrajina



B-skupina: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Taliansko, Rumunsko, Švajčiarsko



C-skupina: Azerbajdžan, Česko, Nemecko, Grécko, Švédsko, Turecko



D-skupina: Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, SLOVENSKO, Španielsko



Verona 14. augusta (TASR) – Tohtoročné majstrovstvá Európy volejbalistiek otvorí zápas medzi domácim Talianskom a Rumunskom. Stretnutie je na programe v utorok 15. augusta v amfiteátri vo Verone, ktorý hostí prvé športové podujatie od roku 1988. Slovenky začnú svoje pôsobenie na turnaji vo štvrtok, v Tallinne nastúpia proti Fínsku.Amfiteáter vo Verone hostil športový duel naposledy pred 35 rokmi. V prípravnom volejbalovom stretnutí proti sebe nastúpili v máji USA a Sovietsky zväz (3:0). Práve hráčky ZSSR triumfovali na vôbec prvom európskom šampionáte v Prahe v roku 1949 a doposiaľ sú s trinástimi titulmi historicky najúspešnejším európskym družstvom. Na druhom mieste je Rusko a spoločné tretie patrí Taliansku a Rumunsku s troma titulmi. Domáci tím odohrá ďalšie zápasy základnej B-skupiny v Monze a Turíne, na turnaji je navyše v pozícii obhajcu z ME 2021 v Srbsku, Bulharsku, Chorvátsku a Rumunsku. Nadchádzajúci ročník hostia taktiež štyri krajiny, okrem Talianska a Estónska sú to Nemecko i Belgicko."Dlho som sa rozprával s Paolou Egonovou o taktike a úlohe, ktorú chce zaujať v Taliansku. S ňou a Jekaterinou Antropovovou má tím potenciál," uviedol tréner Davide Mazzanti pre talianske médiá. Ruská nahrávačka Antropovová, ktorá pôsobí v klube Savino Del Bene Scandicci, pritom nadobudla talianske občianstvo len pred troma dňami.Slovenky sa zúčastnia na majstrovstvách Európy šiestykrát v ére samostatnosti. Zo základnej skupiny postúpili doposiaľ raz – pred štyrmi rokmi vypadli v osemfinále na domácej palubovke proti Taliansku (0:3). Tento rok je ich cieľ postup zo základnej skupiny, ktorú označil tréner Michal Mašek za hrateľnú. Po dueli s Fínskom (17. augusta, 16.00 SELČ) ich v D-skupine postupne preveria Holanďanky (18. augusta, 16.00), Španielky (19. augusta, 15.00), Francúzky (21. augusta, 16.00) a domáce Estónky (22. augusta, 19.00).Postup do osemfinále ME si zabezpečia štyri najlepšie tímy zo 6-členných skupín. Slovenky sa v prípade postupu presunú na duel vyraďovacej fázy do talianskej Florencie. Finále šampionátu je na programe v nedeľu 3. septembra v Bruseli.