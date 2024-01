Otvorili ZOHM 2024, vlajku SR niesli v Kangnungu Mesíková a Adamov

Na snímke oficiálny maskot IV. zimných olympijských hier mládeže v kórejskej provincii Kangwon 18. januára 2024. Foto: TASR/Jonhap

Pjongčang/Kangnung 19. januára (TASR) - V juhokórejských mestách Kangnung a Pjongčang sa začali v piatok IV. zimné olympijské hry mládeže. Slovenskú vlajku niesli na otváracom ceremoniáli skokanka na lyžiach Tamara Mesíková a biatlonista a bežec na lyžiach Michal Adamov. Podujatie otvoril kórejský prezident Joon Suk-jeol. Mladých slovenských športovcov podporila pred štartom ZOHM aj lyžiarska hviezda Petra Vlhová, ktorý im odkázala, aby si hry užili, lebo je to skúsenosť, ktorú nikde inde nezískajú. Informoval o tom portál olympic.sk.Otvárací ceremoniál, ktorý sa konal súčasne na rýchlokorčuliarskom ovále v Kangnungu a v športovej hale v Pjongčangu, bol oslavou kórejskej kultúry a tradícií. V rámci programu vystúpilo dokopy 300 umelcov, tanečníkov a spevákov. Hlavnou témou celého programu bol vesmír, ktorý stelesňuje neobmedzený potenciál mladosti. Otvárací ceremoniál Kangwon 2024 bol príbehom mladých ľudí, ktorí v sebe objavovali svoje vlastné žiarivé hviezdy a nachádzali svoj vlastný malý vesmír, rovnako ako slogan hier "".Športovci a členovia jednotlivých výprav na rozdiel od iných ceremoniálov nastúpili hneď v úvode a po úvodnom pripomenutí Pjongčangu 2018 sa začalo tradičné defilé výprav. Ako prví vyšli na plochu rýchlokorčuliarskeho oválu v Kangnungu už tradične Gréci, ako posledná 78. krajina išla domáca Kórejská republika. Slovenská vlajka sa na ploche zjavila ako 31. v poradí.," povedal pre olympic.sk Adamov. "," doplnila Mesíková.Po vlajkovej ceremónii zaujali vystúpením na rolbe raperi Y2K92 a v rámci ceremoniálnej časti so vztyčovaním olympijskej vlajky sa športovcom prihovoril prezident Medzinárodného olympijského výboru (MOV) Thomas Bach: "!"Je len málo lepších príkladov toho, ako ZOHM pripravujú talentovaných mladých športovcov na olympijské hry, ako Petra Vlhová. Slovenská lyžiarka získala zlato v slalome na úvodných ZOH mládeže 2012 v Innsbrucku, keď mala 16 rokov. Nasledovalo zlepšenie podmienok i výkonnosti, čo vyvrcholilo zlatom na ZOH 2022 v Pekingu. Práve Innsbruck 2012 však bol odrazom do veľkej kariéry. Už v roku 2014 sa stala juniorskou majsterkou sveta v slalome, o päť rokov neskôr svetovou šampiónkou v obrovskom slalome, vyhrala viaceré preteky Svetového pohára, ktorý celkovo ovládla v roku 2021.povedala v rozhovore pre Olympijský informačný systém Vlhová.Vlhová sa postupne vypracovala na jednu z najlepších technických lyžiarok vo Svetovom pohári. Rok 2012 bol pre ňu prelomový, okrem zlata v Innsbrucku debutovala aj vo Svetovom pohári.vysvetľovala Vlhová, ktorá sa momentálne pripravuje na víkendové preteky alpského Svetového pohára v Jasnej.Prínos účasti v Innsbrucku 2012 pre ňu nebol len v podobe uznania:Vlhová je už trojnásobná olympionička, pred ziskom zlata v Pekingu 2022 súťažila na ZOH v Soči 2014 a v Pjongčangu 2018.poznamenala Vlhová a dala radu všetkým nádejným mladým lyžiarom, ktorí sa predstavia v Kangwone 2024: