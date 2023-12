Oudeaová-Casterová vyzýva k častejšiemu zákazu fanúšikov hostí

Paríž 7. decembra (TASR) - Francúzska ministerka športu Amelie Oudeaová-Casterová vyzvala k častejšiemu zákazu fanúšikov hostí na futbalových zápasoch. Tamojšie kluby zvyknú nebrať svojich priaznivcov na rizikové stretnutia na pôde súpera a ministerka by chcela vidieť takýto prístup častejšie. Tento krok prichádza po sobotňajšom úmrtí jedného z fanúšikov Nantes pred zápasom s OGC Nice (1:0).



Tento týždeň chýbajú fanúšikovia hostí už na troch stretnutiach. Priaznivci Lyonu nemohli navštíviť stredajší duel v Marseille (0:3), fanúšikovia Racing Lens zas nebudú v piatok v Montpellieri. K zákazu siahol aj Stade Reims, keď oznámil, že neberie svojich priaznivcov na nedeľňajší zápas v Nice. "Stade Reims zastavil predaj lístkov do sektora hostí a automaticky odškodní všetkých svojich fanúšikov, ktorí si už kúpili vstupenky," citovala z oficiálneho vyhlásenia klubu agentúra AP.



Proti rozhodnutiu protestovali členovia tvrdého jadra Marseille, práve pred stretnutím s Lyonom. V ich sektore vyvesili transparent s heslom "Zakázané cestovanie v krajine slobôd. Dnes je to dôležitejšie ako kedykoľvek predtým - sloboda pre ultras".



Príčinou smrti fanúšika Nantes bolo bodné zranenie, neznáma osoba bodla 31-ročného muža nožom do chrbta neďaleko baru Saint-Georges v blízkosti štadióna. Lekári ho previezli do nemocnice, kde podľahol svojím zraneniam. Podľa denníka L'Equipe bol divák členom Brigade Loire, hlavnej skupiny skalných fanúšikov Nantes. Vrah najskôr z miesta činu ušiel, no potom sa objavil na policajnej stanici a svoju vinu priznal. Prokuratúra vykonáva vyšetrovanie úkladnej vraždy.