Ouedraogo bude chýbať Lipsku niekoľko týždňov pre zranenie kolena

Na snímke Assan Ouedraogo. Foto: TASR/AP

Ouedraogo sa zranil počas uplynulého víkendu v bundesligovom súboji proti Werderu Brémy (2:0).

Autor TASR
Lipsko 25. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Assan Ouedraogo bude chýbať Lipsku niekoľko týždňov pre zranenie kolena. V národnom tíme skóroval hneď vo svojej premiére, v dueli európskej kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku pred ôsmimi dňami v Red Bull aréne spečatil triumf domácich Nemcov 6:0.

Ouedraogo sa zranil počas uplynulého víkendu v bundesligovom súboji proti Werderu Brémy (2:0). „Je veľmi smutné, že Assan nám bude chýbať v najbližších zápasoch. Dostal sa do dobrej formy a svoje kvality potvrdil aj v nemeckej reprezentácii. Je to pre nás veľké oslabenie," uviedol pre DPA športový riaditeľ Lipska Marcel Schäfer.
