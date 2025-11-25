< sekcia Šport
Ouedraogo bude chýbať Lipsku niekoľko týždňov pre zranenie kolena
Autor TASR
Lipsko 25. novembra (TASR) - Nemecký futbalový reprezentant Assan Ouedraogo bude chýbať Lipsku niekoľko týždňov pre zranenie kolena. V národnom tíme skóroval hneď vo svojej premiére, v dueli európskej kvalifikácie MS 2026 proti Slovensku pred ôsmimi dňami v Red Bull aréne spečatil triumf domácich Nemcov 6:0.
Ouedraogo sa zranil počas uplynulého víkendu v bundesligovom súboji proti Werderu Brémy (2:0). „Je veľmi smutné, že Assan nám bude chýbať v najbližších zápasoch. Dostal sa do dobrej formy a svoje kvality potvrdil aj v nemeckej reprezentácii. Je to pre nás veľké oslabenie," uviedol pre DPA športový riaditeľ Lipska Marcel Schäfer.
