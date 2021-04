Oulu s Rybárom a Krištofom postúpilo do štvrťfinále play off Liigy

predkolo play off fínskej ligy - 2. zápasy:



Ilves Tampere - KooKoo Kouvola 2:3 /prvý zápas 4:1, postúpil Ilves/



Kärpät Oulu - Sport Vaasa 3:1 /prvý zápas 4:2, postúpil Kärpät/



Helsinki 16. apríla (TASR) - Hokejisti Kärpätu Oulu so slovenským brankárom Patrikom Rybárom a útočníkom Michalom Krištofom postúpili do štvrťfinále play off fínskej Liigy.V predkole prešli cez Sport Vaasa po dvoch výhrach - 4:2 vonku a piatkovej 3:1 doma. Vo štvrťfinále narazia na druhý tím po základnej časti IFK Helsinki.