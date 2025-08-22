Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ovalleová prestúpila do Orlanda v novom ženskom rekorde za 1,5 milióna

Ovalleová, archívne foto. Foto: TASR/AP

Ovalleová podpísala s Orlandom zmluvu do roku 2027 s opciou na ďalší rok.

Autor TASR
Orlando 22. augusta (TASR) - Americký klub Orlando Pride prekonal svetový prestupový rekord v ženskom futbale, keď získal mexickú útočníčku Lizbeth Jacqueline Ovalleovú z Tigres za 1,5 milióna dolárov.

Prestupovú čiastku kluby oficiálne nepotvrdili, ale vedenie amerického klubu uviedlo, že ide o „nový svetový rekord v ženskom futbale“, ktorý prekonal doterajšiu najvyššiu čiastku 1,34 milióna dolárov, ktorú toto leto zaplatil Liverpool za kanadskú útočníčku Arsenalu Oliviu Smithovú.

Ovalleová podpísala s Orlandom zmluvu do roku 2027 s opciou na ďalší rok. Dvadsaťpäťročná hráčka s prezývkou „kúzelníčka“ získala s Tigres od roku 2017 šesť mexických titulov a so 136 gólmi je rekordérka tímu. V národnom drese odohrala 58 zápasov a strelila 28 gólov.

„Jacquie je talent svetovej triedy, osvedčená víťazka a jej príchod do Orlanda predstavuje ďalší krok na našej ceste k umiestneniu Pride medzi elitnými klubmi globálneho ženského futbalu,“ povedal majiteľ klubu Mark Wilf. Informovala agentúra dpa.
