Ovečkin dal 20 gólov aj vo svojej 19. sezóne, Strome: Impozantné

Washington 19. marca (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa aj vo svojej devätnástej sezóne v NHL dostal cez hranicu 20 gólov. Dvoma zásahmi v presilovke prispel v noci na utorok k triumfu Washingtonu na ľade Calgary 5:2 a je šiesty hráč v histórii profiligy, ktorý nastrieľal aspoň 20 gólov v 19 ročníkoch. Pridal sa k pätici Gordie Howe (22), Ron Francis (20), Brendan Shanahan (19), Dave Andreychuk (19) a Jaromír Jágr (19).



Ovečkin je však iba tretí, ktorý to dokázal v devätnástich sezónach v jednej sérii (okrem neho aj Howe a Shanahan) a ako jediný hneď od začiatku zámorskej kariéry. "Hoci má 38 rokov, je to stále hráč svetovej triedy. Impozantné, čo dokázal. Je skvelé, že môžeme byť pri tom, keď mení historické zápisy," pochválil ho spoluhráč Dylan Strome. Pridal sa ja Spencer Carbery, kouč Capitals: "Konzistentnosť, to slovo ho vystihuje. Nielen čo sa týka bodovania, ale aj toho, že je odolný a po celé tie roky je stabilnou súčasťou zostavy."



Ruský útočník má v NHL na konte už 843 gólov, iba o 51 menej ako historický líder Wayne Gretzky (894). Po nevýraznom štarte do tejto sezóny sa rozbehol, od All Star prestávky dal 12 gólov v 20 stretnutiach, kým predtým nastrieľal "iba" deväť v 44 dueloch. Teraz má bilanciu 21 gólov a 31 asistencií v 64 zápasoch. Jeho dva góly proti Calgary výrazne pomohli Washingtonu dostať sa prvýkrát od začiatku januára na miesto, zaručujúce postup do vyraďovačky. "Dôležité víťazstvo. Vieme, že to nebude ľahké, ale o play off stále bojujeme. Ideme od zápasu k zápasu. Každý bod sa počíta," vyhlásil Ovečkin po tom, čo dvakrát prekonal brankára Dustina Wolfa. Skóroval tak už proti 174 brankárom v NHL, viac ich dokázali prekonať iba Jágr (178) a Patrick Marleau (177).



Ovečkin má na konte 170 zápasov v NHL s aspoň dvoma gólmi a aj v tejto štatistike je pred ním už iba Gretzky (189). Multigólové stretnutia dosiahol už proti 94 brankárom, čo je najviac v histórii profiligy.