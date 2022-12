Ovečkin je druhý najlepší strelec histórie: Zázrak,niečo výnimočné

New York 24. decembra (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin je už druhý najlepší strelec v histórii NHL. Kapitán Washingtonu dal v noci na sobotu pri víťazstve nad Winnipegom (4:1) svoj 801. a 802. gól v profiligovej kariére a posunul sa na druhé miesto historického poradia strelcov, keď prekonal Gordieho Howea (801). Pred ním je už iba legendárny Wayne Gretzky, ktorý vedie s 894 presnými zásahmi.



Ovečkin po dosiahnutí 800-gólovej méty vyšiel v uplynulých štyroch zápasoch gólovo naprázdno. Dočkal sa až v tom piatom, keď Capitals nastúpili doma proti Jets v čiernych retrodresoch. Howeov zápis vyrovnal v 19. minúte, keď mu Dylan Strome po vniknutí do útočného pásma prenechal puk a ruský kanonier prekonal Davida Ritticha strelou zápästím z vrcholu pravého kruhu. Otvoril tak skóre stretnutia. V druhej tretine potom Ovečkin asistoval pri góle Sonnyho Milana. Gól číslo 802, ktorým sa odpútal od Howea, dosiahol presne minútu pred koncom. Skóroval z otočky od mantinelu do prázdnej bránky a spečatil výsledok na konečných 4:1. Po tomto góle sa na neho vrhli všetci spoluhráči, fanúšikovia v hale mu aplaudovali v stoji. Diváci ho vytlieskali aj po záverečnej siréne, keď sa im "Ovi" poďakoval na ľade ako prvá hviezda zápasu.



"Keď som prišiel do tejto ligy, nikdy som ani nepomyslel, že sa raz takáto vec udeje. Nikdy mi ani nenapadlo, že raz prekonám rekord Gordieho Howea či akýkoľvek rekord," povedal po zápase Ovečkin. "Dúfal som len, že sa dostanem do NHL, veril som, že v nej budem dobrým hráčom. Vždy som sa snažil vydať zo seba maximum. Celá tá situácia, čo sa teraz deje - to je zázrak. Je to niečo výnimočné," vyznal sa 37-ročný krídelník sediac v šatni, na ľavom kolene s dvojročným synom Iľjom a na pravom so štvorročným synom Sergejom.



Pre Ovečkina to bol emotívny večer. "Je to historický moment. Kto vie, kedy príde ďalší hráč, ktorý strelí 800 gólov. Verím, že sa niekto taký ukáže. Mám to šťastie, že som vydržal byť zdravý a dokázal nastrieľať toľko gólov," vyjadril sa Ovečkin. Na 802 gólov potreboval 1310 zápasov v základnej časti, v nich nazbieral dokopy 1451 bodov (802+649). Ako ďalej zdôraznil, bez pomoci spoluhráčov by tento míľnik nikdy nedosiahol: "V prvom rade sa chcem poďakovať mojim spoluhráčom a trénerom, ktorí mi dôverovali, ďakujem za príležitosť byť na ľade v rôznych situáciách. Bez nich by som nikdy nedosiahol také méty a nezaznamenal také čísla." V hľadisku videli jeho historický výkon okrem oboch synov aj manželka Nasťa. Rodičia Taťjana a Michail sledovali zápas v Moskve. "Pozerali zápas doma v televízii. Moja žena, deti, priatelia sú tu. Je to niečo špeciálne, že sa mi podaril tento míľnik pred domácim publikom. Diváci ma podporovali, je to niečo veľkolepé. Je nádherné ocitnúť sa v takejto kategórii hráčov."



Zámorskí novinári sa Ovečkina po zápase takisto spýtali, či si trúfa aj na prekonanie samotného rekordu Gretzkého. Na lídra historickej tabuľky kanonierov, ktorý ukončil kariéru po sezóne 1998/99, stráca momentálne 92 gólov. "Krok za krokom, chlapci. Stále je predo mnou dlhá cesta. Teraz momentálne si chcem vychutnať tento moment, stráviť čas s rodinou," dodal Ovečkin. Na videu na svetelnej kocke nad ľadom mu poblahoželal aj Mark Howe, syn Gordieho Howea - "Mr. Hockey" zomrel v roku 2016 vo veku 88 rokov. "Teraz je čas stanoviť si nový cieľ a zaútočiť na No. 99," odkázal Howe junior smerom k Gretzkého rekordu.



Ovečkinov výkon ocenili aj jeho spoluhráči. "Dosiahol niečo výnimočné," povedal Dylan Strome. "Keď dal prvý gól, spadlo z neho veľké bremeno. Bola to úľava pre všetkých. Je neskutočný hráč, neuveriteľný chlapík. Teraz potrebuje ešte ďalších 93 gólov, aby prekonal rekord."