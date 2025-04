Ovečkin je kúsok od historického míľnika, dočkať sa môže proti Chicagu

Washington 3. apríla (TASR) - Alexandra Ovečkina delia už iba dva góly od vyrovnania historického zápisu v hokejovej NHL. V noci na štvrtok skóroval v treťom dueli za sebou a dostal sa na métu 892 gólov v základnej časti. Už iba o dva zásahy tak zaostáva za absolútnym rekordom Waynea Gretzkého (894) a magický míľnik môže dosiahnuť už v noci na sobotu v stretnutí proti Chicagu (1.00 SEČ).



V hľadisku Capital One Arény vo Washingtone by v nasledujúcom dueli nemal chýbať ani Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril ruskému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu. V októbri "the Great One" vyhlásil: „Je len otázka času, kedy môj rekord padne.“ Ovečkin potom zdôraznil ako veľa pre neho znamená, že mu Gretzky fandí. „On je legenda, obrovská hokejová osobnosť. Máme dobrý vzťah. Povedal mi, že ma podporuje, a som si celkom istý, že pri tom bude osobne,“ povedal.



Gretzky sa pripojí k rastúcemu kontingentu osobností, ktoré priamo na štadióne očakávajú historický moment. V aréne Caroliny Hurricanes v noci na štvrtok nechýbali napríklad komisár NHL Gary Bettman, majiteľ Capitals Ted Leonsis, či Ovečkinova manželka Nasťa. Tá bola v utorok aj v Bostone, kde jej manžel strelil svoj 891. gól pri výhre Capitals 4:3 nad Bruins. Proti Caroline dal 39-ročný kanonier jediný gól svojho tímu pri prehre 1:5. Skóroval z prvej z ľavého kruhu v presilovke piatich proti trom na konci prostrednej časti hry.



Ovečkin síce po zápase vyhlásil, že je to aj po ďalšom jeho góle „stále rovnaký pocit“ byť tak blízko k rekordu, no keď v piatok vstúpi na ľad pred stretnutím s Chicagom, bude ho čakať elektrizujúca atmosféra. „Bude to dosť šialené,“ predpovedá pre oficiálnu stránku súťaže obranca Capitals Trevor van Riemsdyk. „Je cítiť, že už je to tu a on cíti, že skóruje každú noc. Je úžasné vidieť, že to to robí takým prudkým tempom.“



Naposledy, keď Ovečkin potreboval tri góly na dosiahnutie míľnika a jeho tím nastúpil proti Blackhawks, tak explodoval hetrikom pri víťazstve Capitals 7:3 v United Center v Chicagu 13. decembra 2022. Stal sa vtedy tretím hráčom v histórii NHL, ktorý dosiahol 800 gólov. „Myslím si, že každý by bol šťastný, ak by sa mu to podarilo už tento piatok večer. Všetci v to dúfame," povedal jeho spoluhráč Pierre-Luc Dubois.



V prebiehajúcej sezóne má Ovečkin na konte 39 gólov v 59 zápasoch a je líder Capitals napriek tomu, že v novembri a decembri vynechal pre zranenie 16 zápasov. Počas 20 sezón v NHL strelil 892 gólov v 1485 zápasoch, všetky v drese Washingtonu, ktorý si ho vybral ako číslo 1 draftu NHL 2006. Gretzky zaznamenal 894 gólov v 1487 zápasoch základnej časti NHL počas 20 sezón v tímoch Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a New York Rangers. Kariéru ukončil v roku 1999.



Gretzky je držiteľ streleckého rekordu od 23. marca 1994, vtedy dal svoj 802. gól v NHL v drese Kings proti Vancouveru Canucks a prekonal dovtedajšie maximum Gordieho Howea (801/1767 zápasov). Gretzky zaznamenal svoj posledný 894. gól v kariére za Rangers v dueli proti New York Islanders v Madison Square Garden 29. marca 1999. Mnoho odborníkov si myslelo, že tento rekord nikdy nebude prekonaný. „Na športe je skvelé to, že sa dajú dosiahnuť úžasné veci. Napríklad vidieť Alexa Ovečkina byť na pokraji prekonania rekordu, o ktorom si nikto nikdy nepomyslel, že je ho možné pokoriť. Je to niečo historické,“ vyhlásil komisár súťaže Bettman.



Ovečkin je zároveň už iba jeden gól od toho, aby ich štrnástykrát v sezóne strelil aspoň 40, čím by ešte vylepšil svoj vlastný rekord celej súťaže. Gretzky má na konte dvanásť 40-gólových sezón v profilige.