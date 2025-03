Ovečkin má 1600 bodov, na Gretzkého rekord potrebuje ešte 8 gólov

Washington 10. marca (TASR) - Kapitán hokejistov Washingtonu Alexander Ovečkin získal v zápase proti Seattlu svoj 1600. bod v základnej časti NHL. Stal sa 11. hráčom v histórii, ktorému sa to podarilo. Métu dosiahol gólom do prázdnej bránky, po ktorom stráca na vyrovnanie rekordu Waynea Gretzkého už iba 8 presných zásahov.



Bol to pre neho 65. gól počas hry súpera bez brankára, čím vylepšil vlastný rekord. Druhý v poradí Gretzky strelil 56 takýchto gólov, tretí Slovák Marián Hossa 40. Ovečkin má v tejto sezóne na konte už 33 gólov a priebežne figuruje na 4. mieste medzi strelcami, hoci vynechal 16 zápasov. Ak si udrží súčasné tempo, dostane sa približne na 45 gólov v ročníku a môže atakovať doteraz nedostihnuteľnú métu 900 presných zásahov.



Na prekonanie historického rekordu potrebuje streliť ešte 9 gólov. Zároveň má šancu stihnúť to skôr než legendárny Wayne Gretzky. Ten dosiahol 894. gól v 1479. zápase. Ovečkin doteraz nastúpil do 1474 zápasov, nasledujúce tri odohrá na tripe po Kalifornii.