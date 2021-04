Ovečkin nedohral duel proti Islanders, rozsah jeho zranenia je neznámy

Washington 23. apríla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin nedohral štvrtkový zápas Washingtonu na ľade New Yorku Islanders, rozsah jeho zranenia nie je známy. Kapitán Capitals odstúpil zo zápasu pred koncom riadneho hracieho času a v predĺžení a na nájazdoch sa už neobjavil. Jeho tím napokon zvíťazil po premenenom nájazde Jevgenija Kuznecova.



Tréner Washingtonu Peter Laviolette tesne po zápas uviedol: "Ani neviem, čo sa mu stalo. Viem iba to, že nemohol pokračovať v hre." Tri minúty pred koncom tretej tretiny Ovečkin korčuľoval s pukom na bránku, zrýchlil v strednom pásme, no potom sa nedokázal oprieť o pravú nohu a odišiel z ľadu.