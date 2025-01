Ovečkin prekonal Fleuryho a pokoril rekord Bretta Hulla

Washington 3. januára (TASR) - Alexander Ovečkin a Marc-Andre Fleury patrili v uplynulých dvoch dekádach k najväčším rivalom v hokejovej NHL. V noci na piatok sa v priamom súboji stretli opäť a po 66. vzájomnom súboji mohli byť spokojní obaja. Ovečkin skóroval a vytvoril rekord profiligy, ale z víťazstva sa vo Washingtone tešila Minnesota.



Ovečkin počas presilovej hry, ktorú vybojoval slovenský obranca Martin Fehérváry, vyrovnal na 2:2 a strelil svoj 871. gól v kariére. Na prekonanie rekordu Wayne Gretzkého potrebuje už len 24 presných zásahov.



Kapitán Washingtonu strelil Fleurymu 41. gól v kariére v súčte zápasov základnej časti a play off a prekonal rekord Bretta Hulla (40 proti Timovi Cheveldaemu) v počte gólov jednému brankárovi v expanznej ére (od sezóny 1967/68). Rivalita medzi Ovečkinom a Fleurym bola najväčšia počas pôsobenia kanadského brankára v Pittsburgu Penguins, s ktorým získal trikrát Stanleyho pohár.



Krátko po góle prišiel Ovečkin s úsmevom za Fleurym a povedal mu, že potrebuje ďalší gól. "Už si jeden dal," odpovedal mu Fleury, ktorý to po zápase líčil novinárom.



Obaja hráči, veľké osobnosti histórie NHL, o sebe navzájom hovorili s rešpektom. "Je to vždy zábava a veľká výzva hrať proti nemu," povedal Ovečkin pre thehockeynews.com. "Asi mi dlží pár vecí za to, že mi strieľa toľko gólov. Som rád, že som mu mohol čeliť," vtipkoval Fleury, ktorý v rozstrele chytil Ovečkinov nájazd.



Fleury dávnejšie avizoval, že toto je jeho posledná sezóna v NHL, Ovečkin bude naháňať rekord Gretzkého a do hokejového dôchodku sa ešte nechystá. Capitals a Wild sa stretnú v tejto sezóne ešte raz.



Obaja si užívajú vzájomnú rivalitu. "Nerád od neho dostávam góly, ale miloval som súboje proti nemu za tie roky. Keď hráte proti najlepšiemu hráčovi na svete, tak je to vždy výzva. Mal som šťastie, že som chytal v tejto ére," dodal Fleury. "Je to jeden z najlepších brankárov v histórii a hrať proti nemu je vždy veľká udalosť," uviedol Ovečkin, ktorý strelil počas kariéry v mesiacoch január 135 gólov a prekonal zápis Marcela Dionnea. V tejto štatistike sú lepší už len Gordie Howe (154) a Gretzky (152).