Ovečkin prekonal rekord Gordieho Howea, za Washington dal 787 gólov

New York 6. novembra (TASR) - Ruský hokejový útočník Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals sa stal hráčom s najvyšším počtom gólov v drese jedného tímu v NHL. V noci na sobotu sa presadil v zápase proti Arizone (2:3) a za klub z hlavného mesta USA tak dal 787 gólov. Prekonal Gordieho Howea, ktorý dosiahol za Detroit Red Wings 786 presných zásahov.



Tridsaťsedemročný Ovečkin prišiel do ligy v roku 2005 a nikdy nehral za iný tím ako Washington. Pred sebou má teraz ďalšie méty. Howe sa na záver kariéry presunul z Detroitu do Hartfordu a s 801 presnými zásahmi je druhý najlepší strelec histórie profiligy. Najviac gólov má na konte Wayne Gretzky, zaznamenal ich 894.