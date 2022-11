Ovečkin prekonal Trottiera, Boston je krok od vyrovnania rekordu

New York 18. novembra (TASR) - Alexander Ovečkin prekonal v počte bodov ďalšiu legendu NHL, Phil Kessel nastúpil na 1000. zápas za sebou, New Jersey Devils natiahli víťaznú sériu a Boston valcuje na domácom ľade. Bohatý program profiligy priniesol v noci na piatok viacero zaujímavých momentov.



Ovečkin nazbieral na ľade St. Louis tri kanadské body za gól a dve asistencie, no jeho Capitals napokon prehrali 4:5 po nájazdoch. Kapitán Washingtonu strelil svoj 789. gól a v počte kanadských bodov sa dostal na 18. miesto histórie, keď o dva prekonal zápis Bryana Trottiera (1425). Pred dvomi dňami prekonal Trottiera aj Sidney Crosby. Ovečkinovi sa proti Blues darí, v 23 vzájomných zápasoch nazbieral 34 bodov (19+15).



Vynikajúcu formu potvrdili “diabli” z New Jersey, keď v Toronte vyhrali 3:2 a natiahli víťaznú sériu na 11 zápasov. V predĺžení rozhodol o triumfe Devils Jegor Šarangovič. Brankár Vítek Vaneček (25 zákrokov) vyhral ôsmy zápas v rade, čo pred ním v klubovej histórii dokázali len Martin Brodeur a Chris Terreri.



“Diabli" zvíťazili už v jedenástom zápase po sebe a vyrovnali tak svoju úspešnú sériu zo sezóny 2005/2006. Dlhšiu víťaznú sériu ťahali len v ročníku 2000/2001, vtedy zvíťazili v trinástich zápasoch za sebou.



Útočník Vegas Phil Kessel nastúpil proti Arizone na 1000. zápase v rade a natiahol tak svoju rekordnú sériu v histórii NHL. Tú odštartoval v drese Toronta Maple Leafs 3. novembra 2009.



Boston zdolal Philadelphiu 4:1 a stal sa len piatym tímom v histórii NHL, ktorý vyhral prvých desať domácich zápasov od začiatku sezóny. Bruins sú už len jedno domáce víťazstvo od vyrovnania rekordu NHL, ktorý držia hráči Floridy Panthers (2021-22) a Chicaga Blackhawks (1963-64). V NHL vyhrali prvých desať domácich duelov aj hráči Montrealu Canadiens (2016-17) a Ottawy Senators (1925-26).



Obranca San Jose Erik Karlsson zaznamenal druhý štvorbodový zápas v sezóne (2+2), Sharks však prehrali s Detroitom 4:7. Karlsson sa v počte bodov (28) dotiahol na Leona Draisaitla, viac má len Connor McDavid (32). Bol ro siedmy štvorbodový zápas Karlssona v kariére, spomedzi aktívnych obrancov to dosiahol len Roman Josi z Nashvillu.



Roope Hintz sa stal druhým hráčom v histórii Dallas Stars/Minnesota North Stars, ktorý dal v deň svojich narodenín dva góly. Pred ním sa to 11. decembra 1990 podarilo Daveovi Gagnerovi. Hintz prispel v deň svojich 26. narodenín k víťazstvu “hviezd” na ľade Floridy 6:4.



Útočník Toronta Auston Matthews strelil v domácej aréne Scotiabank Centre 141. gól a o jeden zásah prekonal zápis Matsa Sundina. Sidney Crosby strelil 100. otvárací gól v kariére, v histórii Pittsburghu Penguis vyrovnal Maria Lemieuxa. Spomedzi aktívnych hráčov ich dal viac len Ovečkin (134).