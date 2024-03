Ovečkin prekonal zápis Gretzkého, Dostál sa blysol 52 zákrokmi

New York 2. marca (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin zaznamenal v noci na sobotu svoj 145. gól v mesiaci marec a prekonal rekord Kanaďana Waynea Gretzkého (144). Tridsaťosemročný krídelník skóroval po štyroch zápasoch a svojím presným zásahom naštartoval Washington k triumfu nad Philadelphiou 5:2.



Ovečkin sa presadil v 25. minúte, keď Hendrix Lapierre vyhral vhadzovanie a Tom Wilson krátkou prihrávkou poslal puk na hokejku ruského kanoniera. Capitals týmto gólom začali obrat, hoci po prvej tretine prehrával s rivalom v boji o play off 0:2. "V prvej časti sme vôbec nehrali svoju hru. Myslím si, že nás predčili a vyhrali všetky súboje. Od druhého dejstva sme začali hrať jednoducho, fyzickejšie a už sme nestrácali puky v našom obrannom pásme. Nenechávali sme im priestor a o tom to bolo," uviedol Ovečkin podľa nhl.com.



Pre kapitána Capitals to bol 17. gól v sezóne a 839. presný zásah v základnej časti NHL, v historickej tabuľke strelcov zaostáva za lídrom Gretzkým (894) o 55 gólov. Jeho spoluhráč Lapierre získal dve asistencie a predĺžil svoju bodovú sériu na tri zápasy, všetky tri od 23. februára, keď bol povolaný z tímu Hershey Bears v AHL. Naposledy mal z nováčikov rovnakú sériu slovenský obranca Martin Fehérváry (3 stretnutia od 2. do 10. februára 2022). Dvadsaťštyriročný bek chýba tímu pre zranenie v dolnej časti tela.



Výnimočný večer má za sebou český brankár Lukáš Dostál v drese Anaheimu. Svojmu tímu pomohol k triumfu 4:3 nad New Jersey Devils. Hostia ho pritom nešetrili, zasypali ho 55 strelami. Brankár Ducks sa blysol hlavne v závere, keď dve sekundy pred koncom tretej tretiny zneškodnil trestné strieľanie Jacka Hughesa. "Je to moja práca. Chcem chytiť najviac pukov a pomôcť tímu," uviedol Dostál, ktorý dosiahol 52 zákrokov.



Frank Vatrano pomohol dvoma gólmi k druhému víťazstvu Anaheimu v rade. Dvadsaťdeväťročný útočnik vďaka tomu prekonal v 141 zápase hranicu 50 presných zásahov za Ducks. Len štyria hráči v histórii klubu potrebovali na dosiahnutie tejto méty menej duelov, Teemu Selänne (86), Paul Kariya (106), Bobby Ryan (119) a Petr Sýkora (135).