Ovečkin prispeje za každý gól na výskum rakoviny: Dotýka sa každého

Washington 5. marca (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa na ceste za prekonaním rekordu legendárneho Waynea Gretzkého v počte strelených gólov v NHL rozhodol pomôcť onkologickým pacientom. Za každý presný zásah bude finančne prispievať na výskum rakoviny detí.



Kapitánovi Washingtonu chýba na prekonanie Gretzkého méty (894) ešte 11 gólov. Od stredajšieho zápasu proti New York Rangers až do konca svojej profiligovej kariéry sa zaviazal darovať sumu rovnajúcu sa poradiu daného gólu. "Prekonanie rekordu sprevádza veľa pozornosti, takže som sa to rozhodol využiť na pomoc. Všetci by sme mali pomôcť a prispieť k vyhubeniu rakoviny. Nezáleží na tom, kde žijete, rakovina sa dotýka každého. Je dôležité, aby sme všetci hovorili o nájdení lieku," uviedol Ovečkin podľa ESPN.



Tridsaťdeväťročný útočník strelil v 1471 zápasoch v drese Capitals 884 gólov. Výskum rakoviny u detí je preňho podľa jeho vlastných slov veľmi dôležitý. "Tento tím počas celej mojej kariéry odvádzal dobrú prácu v snahe pomôcť deťom bojujúcim s rakovinou. Vždy, keď ideme za deťmi do nemocníc, alebo keď nás prídu pozrieť na tréning alebo po zápasoch, usmievajú sa. Ak máme šancu im pomôcť, musíme ju využiť," dodal Ovečkin.