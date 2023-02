Ovečkin sa po úmrtí otca opäť pripojil ku Capitals

Washington 22. februára (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin sa po nedávnom úmrtí otca a následnej ceste do rodnej krajiny vrátil späť k tímu Washington Capitals. K mužstvu sa pripojil na stredajšom tréningu, no klub NHL zatiaľ nepotvrdil, či kapitán nastúpi v najbližšom zápase proti Anaheimu (v piatok o 1.00 SEČ).



Ovečkin odišiel od tímu 14. februára a chýbal mu v štyroch zápasoch. Capitals všetky prehrali a nebodovali už v piatich dueloch za sebou. Tridsaťsedemročný krídelník nastúpil v doterajšom priebehu sezóny do 54 zápasov, v ktorých získal 54 kanadských bodov za 32 gólov a 22 asistencií. Počas nej sa dostal ako druhý hráč histórie na métu 800 gólov (zatiaľ 812) a viackrát priznal ambíciu pokoriť rekordný zápis Waynea Gretzkého (894).



Jeho otec Michail zomrel 15. februára vo veku 71 rokov. Informácie pochádzajú z oficiálneho webu zámorskej profiligy.