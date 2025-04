Ovečkin si po rekorde užil pivnú sprchu, Gretzky mu gratuloval

Washington 5. apríla (TASR) - Alexander Ovečkin sa dočkal momentu, na ktorý sa dlho čakalo. Ruský hokejista vyrovnal v noci na sobotu rekord v počte gólov v základnej časti zámorskej NHL. V zápase proti Chicagu (5:3) skóroval dvakrát, prepracoval sa na métu 894 gólov v kariére a vyrovnal historický zápis Waynea Gretzkého. Legendárny kanadský útočník sledoval Ovečkinov počin na vlastné oči, po stretnutí mu osobne zagratuloval v šatni a po jeho boku absolvoval aj pozápasovú tlačovú konferenciu. „Som šťastný, že sme na tom teraz rovnako. Môžem si ten pocit vychutnávať aspoň o deň dlhšie,“ povedal s úsmevom Gretzky, ktorý samostatne držal titul kráľa strelcov 31 rokov.



Ovečkinovu cestu za gólovým rekordom s napätím sledoval celý hokejový svet. V dueli s Chicagom nechýbal v hľadisku Capital One Arény ani samotný Gretzky, ktorý viackrát verejne vyjadril 39-ročnému útočníkovi podporu v naháňaní jeho rekordného zápisu. Ovečkin, napriek svojmu veku, kráčal za vysnívanou métou míľovými krokmi. Počas prebiehajúceho ročníka ho na chvíľu zabrzdila zlomenina nohy, pre ktorú vynechal 16 zápasov, ale hneď po návrate do súťažného kolotoča pokračoval v nastolenom gólovom trende a postupne sa doťahoval na historický míľnik, ktorý sa dlhé roky zdal byť nedosiahnuteľný. Jeho gól číslo 893 prišiel už vo 4. minúte duelu s Chicagom, keď ho obrana Blackhawks nechala na chvíľu nepokrytého pred bránkou. Ovečkina našiel prihrávkou Dylan Strome a jeho strela z prvej sa od žrde a chrbta Spencera Knighta odrazila do siete. Jeho rekordný 894. gól mal prívlastok víťazný. Presadil sa v 47. minúte za stavu 3:3, keď ho našiel v presilovke obranca John Carlson a „Great 8“ zo svojej typickej pozície z kruhu na buly strelou bez prípravy k bližšej žrdi prekonal Knighta aj druhýkrát. Na Ovečkina okamžite naskákali spoluhráči, pridali sa aj ďalší hráči zo striedačky, vypredaná aréna nadšením explodovala. Fanúšikovia i osobnosti v hľadisku, vrátane Gretzkého či komisára NHL Gary Bettmana, mu tlieskali postojačky. „Ovi, Ovi, Ovi,“ znelo niekoľko minút halou.



„Wayne mi pred stretnutím poslal správu. Napísal mi, aby som strelil tri góly,“ prezradil Ovečkin a ku gólovému rekordu dodal: „Je to výnimočný moment. Je to skvelé pre hokej, skvelé pre celé hlavné mesto, pre všetkých našich fanúšikov, že sa to udialo tu vo Washingtone. Je vždy potešením, keď môžete byť v jednej kategórii s takými veľkými menami. Stále sa trasiem, nemôžem tomu uveriť,“ dodal kapitán Washingtonu, ktorý zároveň prekonal aj ligový rekord Jaromíra Jágra v počte víťazných gólov, dal ich v kariére už 136.



Ovečkin dosiahol rekordný 894. gól vo svojom 1486. zápase základnej časti, všetky odohral v drese Washingtonu, ktorý si ho vybral ako draftovú jednotku v roku 2004. Stihol to teda o jeden duel skôr ako Gretzky. "The Great One" nastrieľal rovnaký počet gólov v 1487 stretnutiach NHL, ktoré absolvoval v profilige v rokoch 1979-1999 za Edmonton Oilers, Los Angeles Kings, St. Louis Blues a New York Rangers. „Alex mi hovoril, aby som na jeho zápasy nechodil, pokiaľ sa nepriblíži k rekordu na rozdiel dvoch gólov. Včera som si povedal, že radšej prídem, pretože možno dá hetrik. Keď vo štvrtej minúte skóroval, pomyslel som si, že možno už v prvej tretine bude vymaľované,“ citovala Gretzkého oficiálna webstránka NHL.



Ruský krídelník debutoval v NHL v roku 2005, od roku 2010 je kapitán Capitals. Hneď vo svojom premiérovom profiligovom ročníku strelil 52 gólov, za čo si vyslúžil Calderovu trofej pre najlepšieho nováčika súťaže. Prakticky okamžite sa zaradil medzi najlepších strelcov ligy a postupne si vybudoval status legendy. Individuálne sa mu najviac vydarila sezóna 2007/2008, keď v 82 zápasoch nastrieľal 65 gólov a nazbieral 112 kanadských bodov. Zaznamenal deväť päťdesiatgólových sezón, čo je rekord, ktorý drží spoločne s Gretzkým a Mikeom Bossym. Deväťkrát (2008, 2009, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2020) získal prestížnu Maurice "Rocket" Richard Trophy pre najlepšieho strelca NHL, trikrát (2008, 2009, 2013) k nej pridal aj Hartovu trofej pre najužitočnejšieho hráča základnej časti. Klubové úspechy sa mu dlhšie vyhýbali, až v roku 2018 vybojoval „The Great 8“ s Washingtonom vytúžený Stanleyho pohár, ku ktorému pridal aj Conn Smythe Trophy pre najužitočnejšieho hráča play off. Čo sa týka gólového rekordu, Ovečkin nikdy neplánoval, v ktorom období kariéry by mohol métu dosiahnuť: „Šiel som od zápasu k zápasu, od striedania k striedaniu. Nikdy neviete, čo sa môže stať. Chceme si to teraz užiť a potom pokračovať v čo najlepších výkonoch. Do konca základnej časti nás čaká ešte šesť zápasov a naša myseľ sa pomaly koncentruje na play off.”



Ovečkin má v tejto sezóne na konte už 41 gólov, hoci odohral pre zranenie len 60 stretnutí. Už prvým zásahom proti Chicagu sa po štrnásty raz v kariére dostal na métu 40 gólov a vylepšil tým svoj ligový rekord. Je jediný hráč v histórii, ktorý po 35. narodeninách nastrieľal v troch ročníkoch aspoň 40 gólov. Jeho strelecká forma postupne gradovala, v uplynulých štyroch dueloch skóroval dokopy päťkrát. „Strelil niekoľko dôležitých gólov. Každý sa koncentruje len na rekord, ale on hrá úžasný hokej a je legenda. Pomáha dôležitými gólmi k našim víťazstvám, zaberie vtedy, keď to tím potrebuje a je kľúčovou súčasťou úspechu mužstva v tejto sezóne. Je náš kapitán, líder a hrá fantasticky,” uviedol na adresu Ovečkina jeho spoluhráč z útoku Tom Wilson.



S ruským útočníkom slávil priamo na ľade celý tím Capitals. Pri rekordnom zápise bol aj slovenský spoluhráč Martin Fehérváry, ktorý k víťazstvu prispel jedným gólom. Najlepšiemu kanonierovi všetkých čias pogratulovali po zápase aj hráči Chicaga. Ovečkin oslavoval pred zrakmi rodiny, kamery si najviac všímali jeho syna. Ďalších ovácií sa Ovečkinovi dostalo po stretnutí po príchode do šatne, kde ho spoluhráči obliali pivom. „Najlepšia sprcha môjho života,” užíval si to rekordér. Priamo v šatni mu zablahoželal aj Gretzky. Legendárny Kanaďan si s ním spoločne zapózoval pri puku, ktorým Ovečkin strelil 894. gól. Gretzky mu už predtým zagratuloval vo videu, ktoré zverejnili Capitals: „Ahoj, Ovi! Gratulujem k vyrovnaniu rekordu. Je za tým veľa driny a zanietenia. Za to ti patrí veľké uznanie. Teším sa z toho, užívaj si to s rodinou, priateľmi a najmä spoluhráčmi.”



Ovečkin dostal šancu streliť aj 895. gól, ktorým by sa osamostatnil na čele historickej tabuľky strelcov, keď Chicago v závere odvolalo brankára a hralo v šestici. Ofenzívny ťahúň Washingtonu si však neželal dosiahnuť tento míľnik zásahom do prázdnej bránky, aj keď vo svojej kariére už takýchto gólov strelil 65, čo je takisto rekordné číslo. V situácii 5 na 6 ani nevykorčuľoval na ľad a odmietol sa usilovať o svoj 33. profiligový hetrik: "Povedal som 'Carbsovi' (trénerovi Spencerovi Carberymu, pozn.), že takto to nechcem urobiť. Pýtal sa ma na to Dylan Strome, John Carlson i ďalší. Odvetil som im, že počkajme.” Carbery tento jeho krok oceňoval: „Cením si to. Máme šesť zápasov do konca základnej časti a chce zlomiť rekord tak, že prekoná brankára.” Gretzky na neskoršej tlačovej konferencii priznal, že bol prekvapený, keď mu Ovečkin prezradil, že nechcel dať svoj 895. gól do prázdnej bránky: „Povedal som mu, že ja by som bez váhania zobral každý jeden gól, ktorý mám šancu takto streliť.” Gretzky dobre vie, koľko práce sa skrýva za rekordnými číslami: „Ľudia si to možno neuvedomujú, no ja áno, lebo som si prešiel tým istým, čo Alex. Je to nádherné a radostné, ale zároveň cítite od okolia obrovský tlak, zažívate stres spojený s vysokými očakávaniami, musíte odpovedať na všetky tie otázky. Nie je to ľahké. Alex je skutočný šampión. Urobil veľa pre túto ligu a pre hokej.”



Triumf Capitals napokon poistil do prázdnej bránky nováčik Ryan Leonard svojím premiérovým gólom v NHL. „Som šťastný za Lena. Dal svoj prvý gól, má pred sebou skvelú budúcnosť,“ poznamenal Ovečkin, ktorý potom v záverečnej minúte ešte trikrát vypálil na bránku, no ďalšie strely sa už neujali. „Mal som tam solídne šance. Ak by mi v jednej z nich Stromer (Dylan Strome) lepšie prihral, pravdepodobne by to išlo dnu.“



Ovečkin má šancu prekonať historický gólový rekord už v nedeľu na ľade NY Islanders (18.30 SELČ). Gretzky na otázky novinárov, či sa krídelníkovi Washingtonu podarí osamostatniť na čele tabuľky strelcov už proti „ostrovanom“, reagoval s úsmevom: „Ešte ten rekord nezlomil. Tak ma nechajte, nech si to ešte chvíľu užijem.“