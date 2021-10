Arizona stále bez víťazstva, Ovečkin stráca na Hulla už len 2 góly

Slováci v akcii:



Martin Fehérváry (Washington) 14:30 0 0 0 0 2 0



Andrej Sekera (Dallas) 12:15 0 0 0 -3 0 2

/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/

Sumáre NHL:



CAROLINA HURRICANES - CHICAGO BLACKHAWKS 6:3 (4:2, 2:0, 0:1)



Góly: 8. DeAngelo (Trocheck), 14. Staal (Bear, Slavin), 14. Stepan (Fast), 19. Kotkaniemi (Aho, Cole), 24. Aho (DeAngelo, Teräväinen), 27. Svečnikov (DeAngelo, Trocheck) - 7. Hagel (Toews, Gustafsson), 11. Gaudette (Kurashev, Gustafsson), 49. DeBrincat (Jones, Kubalík). Brankári: Raanta - Lankinen, strely na bránku: 35:26, 16.434 divákov.







NEW YORK RANGERS - COLUMBUS BLUE JACKETS 4:0 (2:0, 0:0, 2:0)



Góly: 13. Strome (Panarin, Lundkvist), 16. Lafreniere (Fox), 42. Kreider (Panarin, Fox), 52. Kreider (Fox, Panarin). Brankári: Šesťorkin - Merzlikins, strely na bránku: 37:31, 17.590 divákov.







DETROIT RED WINGS - FLORIDA PANTHERS 2:3 pp (0:2, 1:0, 1:0 - 0:1)



Góly: 23. Gagner (Stecher, Stephens), 58. Suter (Seider, Fabbri) - 9. Luostarinen (Nutivaara, Montour), 19. Barkov (Duclair), 64. Barkov (Huberdeau, Weegar). Brankári: Nedeljkovic - Bobrovskij, strely na bránku: 30:33, 15.593 divákov.







WASHINGTON CAPITALS - ARIZONA COYOTES 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)



Góly: 53. Carlson (Kuznecov, Ovečkin), 60. Ovečkin (Kuznecov, Carlson). Brankári: Samsonov - Vejmelka, strely na bránku: 32:16, 18.573 divákov.







VEGAS GOLDEN KNIGHTS - ANAHEIM DUCKS 5:4 pp a sn (1:0, 1:1, 2:3 - 0:0, 1:0)



Góly: 4. Smith (Karlsson, Martinez), 24. Hague (Marchessault, Pietrangelo), 43. Stephenson (Marchessault, Hague), 46. Carrier (Stephenson), rozh. náj. Dadonov - 36. Zegras (Milano, Henrique), 52. Terry (Groulx, Getzlaf), 56. Lundeström (Lindholm, Silfverberg), 57. Henrique (Shattenkirk, Zegras). Brankári: Lehner - Gibson, strely na bránku: 42:38, 18.029 divákov.







DALLAS STARS - OTTAWA SENATORS 1:4 (0:2, 1:1, 0:1)



Góly: 31. Pavelski (Radulov, Robertson) - 6. Norris, 8. Tkachuk, 28. Norris (Batherson, Zub), 44. Brown (Mete, Stützle). Brankári: Holtby - Gustavsson, strely na bránku: 39:24, 17.346 divákov.

Washington 30. októbra (TASR) - Hokejisti Arizony sa ani v ôsmom zápase novej sezóny zámorskej NHL nedočkali víťazstva. V noci na sobotu prehrali Coyotes na ľade Washingtonu 0:2, domáci strelili oba góly v záverečnej tretine. V drese Capitals odohral 14:30 min slovenský obranca Martin Fehérváry, zaznamenal dva strelecké pokusy.Nerozhodný stav zlomil necelých osem minút pred koncom v presilovke strelou od modrej čiary obranca John Carlson, zaslúžené víťazstvo potvrdil do prázdnej bránky Alexander Ovečkin. Kapitán Washingtonu strelil svoj deviaty gól v sezóne, 739. v kariére a už len dva zásahy ho delia od vyrovnania Bretta Hulla na štvrtom mieste najlepších strelcov histórie NHL. Ovečkin bodoval vo všetkých ôsmich zápasoch novej sezóny, čím vyrovnal svoj vlastný klubový rekord z nováčikovskej sezóny 2005-06. Tento zápis o rok neskôr vyrovnal aj Alexander Siomin.Tridsaťšesťročný Ovečkin má na konte už 15 bodov a na čele produktivity NHL dobehol Connora McDavida z Edmontonu.povedal Carlson podľa nhl.com na adresu svojho kapitána. Washington prestrieľal hostí v pomere 32:16, ale dlho nevedel nájsť recept na prekonanie nováčika Karla Vejmelku.povedal tréner Capitals Peter Laviolette. Tréner Arizony Andre Tourigny, ktorý debutuje v NHL, stále čaká na prvé víťazstvo v kariére.povedal kouč Arizony. Dve asistencie si pripísal Jevgenij Kuznecov, Iľja Samsonov chytil 16 striel a v 49. zápase NHL zaznamenal štvrté čisté konto. Washington bodoval v každom z prvých ôsmich duelov v novom ročníku. Fehérváry okrem dvoch streleckých pokusov zaznamenal tri hity a zblokoval jednu strelu.Rovnako dlhú sériu prehier ako Arizona ťahá aj Chicago, ktoré podľahlo Caroline 3:6. Tri kanadské body za gól a dve asistencie si pripísal obranca "hurikánov" Anthony DeAngelo. Blackhawks nevyhrali prvých osem zápasov v sezóne aj v ročníkoch 1953-54 a 1999-2000.povedal tréner Chicaga Jeremy Colliton. V opačnej pozícii sú hráči Caroliny, ktorí ešte neprehrali a siedmim víťazstvom za sebou od štartu sezóny vylepšili svoj klubový rekord. Hurricanes v prvej tretine dvakrát prehrávali, ale napokon po úvodnej dvadsaťminútovke odchádzali do šatní vo vedení 4:2. O šesť gólov domácich sa podelilo šesť strelcov, presadili sa aj Andrej Svečnikov a Sebastian Aho, ktorí bodovali zatiaľ v každom zápase.povedal tréner Caroliny Rod Brind'Amour. Úspešný debut v bránke Hurricanes absolvoval Antti Raanta, ktorý vykryl 23 striel.Dallas nestačil doma na Ottawu, ktorej podľahol 1:4. Zápas nevyšiel slovenskému obrancovi Stars Andrejovi Sekerovi. Hostia pri jeho vylúčení otvorili skóre a potom bol Sekera pri všetkých troch ďalších inkasovaných góloch. Na ľade strávil 12 minút a 15 sekúnd a zaznamenal tri mínusové body. Senators zastavili sériu troch prehier, dvomi gólmi prispel k úspechu Josh Norris a prvýkrát sa medzi strelcov v tejto sezóne zapísali Brady Tkachuk a Connor Brown. Výborný duel odchytal Filip Gustavsson, ktorý zlikvidoval 38 striel. "Chytil všetko čo mal a pridal k tomu niekoľko skvelých zákrokov v druhej tretine, keď Dallas začal tlačiť," povedal na margo svojho brankára tréner Ottawy D.J. Smith. Jediný gól Stars strelil Joe Pavelski, Braden Holtby zaznamenal 20 zásahov.Florida pokračuje v úspešnom ťažení, keď vyhrala aj ôsmy zápas v novej sezóne. Panthers zvíťazili na ľade Detroitu 3:2 po predĺžení. "Panteri" hrali prvýkrát bez trénera Joela Quennevillea, ktorý odstúpil po afére so sexuálnym obťažovaním Kyelea Beacha z roku 2010 v Chicagu. Tím premiérovo viedol Andrew Brunette.povedal Brunette po trénerskom debute v NHL. Víťazný gól, svoj druhý v zápase, strelil v predĺžení kapitán Aleksander Barkov. Brankár Sergej Bobrovskij si pripísal 28 zákrokov. Red Wings si v druhom zápase za sebou vynútili predĺženie, hoci prehrávali 0:2. Na rozdiel jedného gólu znížil Sam Gagner a necelé tri minúty pred koncom vyrovnal prvým zásahom v drese Red Wings Pius Suter. Nemecký nováčik Detroitu, obranca Moritz Seider, nazbieral v prvých ôsmich zápasoch NHL sedem bodov (všetko asistencie).Igor Šesťorkin chytil 31 striel a jeho New York Rangers zvíťazil v Madison Square Garden nad Columbusom 4:0. Bol to jeho prvý shutout v sezóne a tretí v kariére. Dva góly strelil Chris Kreider, po tri asistencie zaznamenali Adam Fox a Artemij Panarin.povedal tréner "jazdcov" Gerard Gallant.Hráči Vegas síce neudržali v tretej časti trojgólové vedenie 4:1, ale napokon zdolali Anaheim 5:4 po nájazdoch. V nich rozhodol Jevgenij Dadonov a Golden Knights natiahli víťaznú sériu na tri zápasy. "Zlatí rytieri" sa k výhre mohli dopracovať jednoduchšie, ale nezvládli záverečnú desaťminútovku tretej tretiny. Ducks v priebehu 5 minút a 11 sekúnd strelili tri góly a vyrovnali na 4:4. Jednu asistenciu mal za hostí aj Ryan Getzlaf, ktorý si pripísal 988. bod v drese Anaheimu a vyrovnal klubový rekord Teemuho Selänneho. Getzlaf je na ôsmom mieste v počte bodov (949) od sezóny 2006-07 a už len 12 bodov ho delí od toho, aby ako prvý hráč Ducks dosiahol métu 1000 bodov.povedal na adresu 36-ročného Getzlafa tréner "káčerov" Dallas Eakins.