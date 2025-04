SKVELÝ ÚSPECH: Ovečkin strelil 895. gól a prekonal historický rekord

New York 6. apríla (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin strelil v nedeľu svoj 895. gól v základnej časti zámorskej NHL a prekonal tým historický rekord. Kapitán Washingtonu zaznamenal rekordný zásah v zápase na ľade New Yorku Islanders, keď v 28. minúte znížil v presilovke na priebežných 1:2. Ovečkin sa od noci na sobotu delil o gólový rekord s Wayneom Gretzkým, legendárny kanadský útočník ho predtým sám držal dlhé desaťročia.



Tridsaťdeväťročný krídelník sa už v predchádzajúcom stretnutí proti Chicagu (5:3) dostal dvoma gólmi na métu 894 zásahov v kariére, čím vyrovnal Gretzkého zápis. "The Great One" bol aj v nedeľu v hľadisku, aby na vlastné oči videl, ako ho Ovečkin zosadí z čela historickej gólovej tabuľky. Moment ruského útočníka prišiel v prvej presilovke Washingtonu, keď dostal krížnu prihrávku od Toma Wilsona a zo svojej obľúbenej parkety spoza kruhu na buly prekonal krajana Iľju Sorokina v bránke „ostrovanov“. Ovečkin predtým Sorokinovi nikdy nedal gól. Po rekordnom zásahu sa hodil na ľad, kde k nemu vyrazili spoluhráči zo striedačky. Hala explodovala radosťou, fanúšikovia volali „Ovi, Ovi“. Zápas na dlhé minúty prerušili a nasledoval slávnostný ceremoniál.



„Ako som vždy hovoril, hokej je tímový šport. Ďakujem spoluhráčom, fanúšikom, celej organizácii, bez vás by sa mi to nikdy nepodarilo. Chalani, veľmi vás milujem. Dokázali sme to. Je to história,“ nechal sa počuť Ovečkin. K míľniku mu zagratuloval aj komisár NHL Gary Bettman: „Sme súčasťou niečoho historického. Nikto nečakal, že tento rekord niekedy niekto zlomí. Tebe sa to, Alex, podarilo. Je to úžasný počin. Vďaka za všetko, čo si pre hokej urobil.“



Pri historickom zápise bol aj slovenský obranca Martin Fehérváry, Ovečkinov spoluhráč v tíme Capitals.