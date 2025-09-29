Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ovečkin už trénoval po zranení, prípravný zápas však ešte vynechá

Alexander Ovečkin (8) z Washington Capitals sleduje puk proti Carolina Hurricanes počas prvej tretiny zápasu 3 semifinálovej série play-off NHL v Raleigh, Severná Karolína, 10. mája 2025. Foto: TASR/AP

Štyridsaťročný útočník predtým vynechal niekoľko tréningov pre zranenie v dolnej časti tela, ktoré utrpel 18. septembra. Neskôr trénoval individuálne a potom v drese bez kontaktu.

Washington 29. septembra (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin z Washingtonu Capitals vynechá ďalší prípravný zápas napriek tomu, že s tímom trénoval. Novinár Tom Gulitti o tom informoval na sociálnej sieti X s odvolaním sa na hlavného trénera Capitals Spencera Carberyho.

„Tréner Capitals Spencer Carbery oznámil, že Ovečkin vyzeral dobre a nemal žiadne problémy počas svojho prvého kompletného tréningu. Potom však vyhlásil: ‚Veľmi pochybujem, že bude zajtra na ľade v zápase proti Columbusu.´ Stále však existuje možnosť, že sa kapitán Washingtonu zúčastní posledných dvoch domácich prípravných zápasov proti Bostonu a Columbusu," napísal Gulitti.
.

