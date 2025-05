Ovečkin víťazom ceny pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami

New York 24. mája (TASR) - Hokejista Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin sa stal držiteľom ceny Mark Messier Leadership Award pre hráča s najlepšími vodcovskými schopnosťami v zámorskej NHL. Víťaza ceny vyberá a osobne ju udeľuje samotný Messier od roku 2007.



Kapitán Washingtonu a spoluhráč slovenského obrancu Martina Fehérváryho má za sebou jubilejnú 20. sezónu v zámorí, počas ktorej sa stal historicky najlepším strelcom NHL. Tridsaťdeväťročný ruský hokejista prekonal 6. apríla 31 rokov držiaci rekordný zápis Waynea Gretzkeho, aktuálne má na konte 897 gólov. Svoj tím doviedol k prvému miestu vo Východnej konferencii a celkovo druhej priečke v rámci súťaže. Okrem toho prekonal Ovečkin viacero míľnikov, ako napríklad najviac víťazných gólov v histórii NHL.



Mimo ľadu sa hráč Washingtonu zapojil do iniciatívy, ktorej cieľom je pomôcť onkologickým pacientom. Do konca svojej kariéry v NHL za každý gól finančne prispeje na výskum rakoviny u detí. Informovala oficiálna stránka súťaže.