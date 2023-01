Ovečkin vynechal prvý zápas v sezóne, vo Vegas nehral pre zranenie

Las Vegas 22. januára (TASR) - Alexander Ovečkin chýbal v zostave Washingtonu Capitals v nočnom zápase hokejovej NHL na ľade Vegas Golden Knights. Reprízu finále Stanley Cupu 2018 sledoval len z tribúny T-Mobile Arény. Z hry ho vyradilo ľahšie zranenie, podľa vedenia klubu sa bude posudzovať na dennej báze.



Capitals bez svojho kapitána pôsobili na ľade bezradne a po slabom výkone prehrali 2:6. “Bol to asi najhorší zápas, aký som kedy hral. Skutočne si nepamätám horší,” povedal pre theathletic.com útočník T.J. Oshie. S prehrou sa musel zmieriť aj slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorý strávil na ľade necelých 18 minút, zaznamenal mínusový bod, jednu strelu a dva hity.



Druhý najlepší strelec histórie NHL vynechal svoj prvý zápas v aktuálnom ročníku. Celkovo chýbal Ovečkin v zostave Capitals vo svojom 18. sezóne len 48. krát, z toho len v 28 prípadoch nehral pre zranenie. V 37 rokoch a pri fyzickom štýle akým sa prezentuje, dokazuje neuveriteľnú odolnosť.



Podľa Capitals má Ovečkin zranenie dolnej časti tela, ale detaily neprezradili. Ruský útočník sa zranil pravdepodobne vo štvrtok na ľade Arizony, kde síce zápas dohral, ale hral len 17 minút a 54 sekúnd, čo je o dve a pol minúty menej ako má priemerný “ice-time.” “Alex je veľmi odolný, ale teraz mu niečo bránilo v tom, aby ráno korčuľoval a preto sme ho museli vynechať so zostavy. Máme pár dní voľno a verím, že sa to zlepší,” povedal tréner Peter Laviolette. Capitals sa najbližšie predstavia v noci na stredu na ľade obhajcov Stanley Cupu z Colorada.



Ovečkin v tejto sezóne odohral 48 zápasov, v ktorých strelil 30 gólov a pridal 22 asistencií. Celkovo má na konte 810 gólov a je druhým najlepším strelcom histórie za Wayneom Gretzkym (894). Na druhé miesto sa dostal v tejto sezóne, keď prekonal ďalšiu legendu NHL Gordieho Howea.