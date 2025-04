Ovečkin vyrovnal rekord Gordieho Howea, Fehérváry a Pospíšil nehrali

Sumáre NHL:



Buffalo Sabres - Philadelphia Flyers 5:4 (3:1, 1:1, 1:2)



Góly: 5. Tuch (Zucker, Bernard-Docker), 14. Krebs (Tuch, Clifton), 17. Quinn (McLeod, Peterka), 22. Peterka (McLeod, Quinn), 60. McLeod - 16. Mičkov (Foerster, Couturier), 28. Mičkov (Couturier, Konecny), 41. Foerster (Cates, Brink), 60. Brink (Mičkov, Poehling). Brankári: Reimer - Kolosov, strely na bránku: 31:25.







Columbus Blue Jackets - New York Islanders 6:1 (0:0, 5:0, 1:1)



Góly: 23. Sillinger, 28. Fabbro (Harris), 31. Voronkov (Werenski, Sillinger), 36. Kuraly (Danforth, Gudbranson), 38. Werenski (Monahan, Marčenko), 59. Fantilli (van Riemsdyk) - 55. Fasching (Cizikas). Brankári: Greves - Högberg, strely na bránku: 26:37.







New York Rangers - Tampa Bay Lightning 4:0 (0:0, 1:0, 3:0)



Góly: 22. Trocheck (J. Miller), 45. Kreider (Zibanejad, Cuylle), 53. Zibanejad (K. Miller), 57. Zibanejad (Kreider). Brankári: Šesťorkin - Johansson, strely na bránku: 22:27.







Ottawa Senators - Carolina Hurricanes 7:5 (3:2, 0:3, 4:0)



Góly: 12. Gaudette (Cousins), 17. Cozens (Batherson, Sanderson), 18. Pinto (Amadio, Greig), 45. Gaudette (Stützle), 50. Batherson (Zetterlund, Cozens), 54. Batherson (Stützle, Cozens), 59. Stützle (Sanderson, Kleven) - 18. Kotkaniemi (Svečnikov, Hall), 20. Brind'Amour (Carrier, Morrow), 21. Svečnikov (Stankoven, Gostisbehere), 25. Roslovic, 27. Jost (Hall). Brankári: Ullmark - Andersen, strely na bránku: 32:33.







Pittsburgh Penguins - Washington Capitals 5:2 (1:1, 2:1, 2:0)



Góly: 5. Rust (Koivunen, Grzelcyk), 28. Rust (Crosby, Koivunen), 32. Crosby (Tomasino, Dewar), 49. Heinen, 50. Tomasino (Rakell, Grzelcyk) - 5. McMichael (Wilson), 37. Ovečkin (Strome, Dubois). Brankári: Nedeljkovic - Stevenson, strely na bránku: 38:20.







Toronto Maple Leafs - Detroit Red Wings 4:3 pp (1:1, 0:2, 2:0 - 1:0)



Góly: 18. Matthews (Knies, Marner), 44. Myers (Lorentz, Järnkrok), 60. Tanev (Marner, Holmberg), 61. Laughton (Mermis, Knies) - 20. Watson (Holl), 23. Holl (Kasper, Tarasenko), 26. DeBrincat (Kane, Seider). Brankári: Woll - Talbot, strely na bránku: 20:34.







Los Angeles Kings - Calgary Flames 1:5 (0:0, 0:1, 1:4)



Góly: 54. Ward (Spence, Clarke) - 23. Kadri (Klapka, Pachal), 47. Morton (Lomberg, Hunt), 48. Kadri (Hunt, Šarangovič), 49. Parekh (Backlund), 52. Backlund (Coronato). Brankári: Rittich - Vladař, strely na bránku: 31:30.







Slovák v akcii



Erik Černák (Tampa Bay) 13:56 0 0 0 0 0 2







/pozn.: počet odohratých minút, góly, asistencie, body, +/-, strely na bránku, trestné minúty/







dvojice v 1. kole play off



Východná konferencie: Carolina - New Jersey, Tampa Bay - Florida, Toronto - Ottawa, Washington - Montreal



Západná konferencia: Dallas - Colorado, Los Angeles - Edmonton, Vegas - Minnesota, Winnipeg - St. Louis

New York 18. apríla (TASR) - Hokejisti Tampy Bay prehrali v noci na piatok v zápase zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 0:4. Za hostí nastúpil aj slovenský bek Erik Černák, ktorý hral v druhej obrannej dvojici s Ryanom McDonaghom.Domáci brankár Igor Šesťorkin podržal svoj tím 27 zákrokmi. Jeho spoluhráč Mika Zibanejad zas prispel dvoma gólmi i asistenciou a bol pri všetkých góloch okrem víťazného. O ten sa postaral v početnej nevýhode Vincent Trocheck s asistenciou J.T. Millera. Černák bol na ľade 13:56 minúty, zaznamenal jednu mínusku a dvojminútový trest za nedovolené bránenie. Jeho tím postúpil do play off z druhého miesta Atlantickej divízie a v 1. kole vyraďovacej časti narazí na obhajcu Stanley Cupu Floridu. Pre Rangers sa sezóna skončila, do play off nepostúpili „jazdci” rok po tom ako získali Prezidentskú trofej pre víťaza základnej časti. Zibanejad strelil 250. gól v drese Rangers a v klubovej histórii vyrovnal zápis Marka Messiera na ôsmom mieste.Pittsburgh sa rozlúčil so sezónou víťazstvom 5:2 nad Washingtonom, k čomu pomohol dvomi presnými zásahmi Bryan Rust a prvýkrát za 11 sezón sa dostal na métu 30 gólov. Penguins nepostúpili do play off tretí rok za sebou. V zostave Capitals, ktorí sa stali najlepším tímom Východnej konferencie a v prvom kole play off sa stretnú s Montrealom, chýbal slovenský obranca Martin Fehérváry, ktorého tréner šetril na vyraďovacie boje. Na 2:3 z pohľadu hostí znížil v presilovke Alexander Ovečkin, ktorý strelil svoj 897. gól v kariére a 44. v sezóne. Vyrovnal tak rekord NHL Gordieho Howea v počte gólov v jednej sezóne vo veku 39 a viac rokov. V bránke Capitals debutoval Clayton Stevenson, ktorý kryl 33 striel.Posledný duel v sezóne odohrali aj hráči Calgary, ktorí bojovali o play off, ale v stredu definitívne stratili šancu na postup. Flames s viacerými nováčikmi v zostave vyhrali na ľade Los Angeles 5:1, slovenský útočník Martin Pospíšil nehral. Útočník Sam Morton a obranca Zayne Parekh skórovali pri debute v NHL, dva góly strelil Nazem Kadri a dostal sa na métu 35 zásahov. Jediný gól Kings dal Taylor Ward, ktorý sa takisto presadil pri debute v profilige. Syn bývalého hráča NHL Dixona Warda, ktorý bol v hľadisku, už len upravil na 1:5. Kings sa v prvom kole play off stretnú s Edmontonom.