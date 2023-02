Ovečkin z rodinných dôvodov dočasne opustil tím Washingtonu Capitals

Washington 14. februára (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin bude bližšie nešpecifikovaný čas chýbať v zostave Washingtonu Capitals. Klub zámorskej NHL mu dal voľno z rodinných dôvodov pre zdravotné problémy blízkej osoby.



Ovečkin je v prebiehajúcej sezóne líder bodovania Washingtonu, na konte má 32 gólov a 22 asistencií v 54 stretnutiach. Nie je známe, či plánuje cestovať do Ruska, kde žijú jeho rodičia Taťjana a Michail. Do rodnej krajiny cestoval už v sezóne 2008/2009, keď chcel byť s vážne chorým starým otcom. Vynechal vtedy dva zápasy.



Washington so slovenským obrancom Martinom Fehérvárym čakajú v nasledujúcich piatich dňoch tri zápasy - doma proti Caroline a Floride a v sobotu ďalší duel s Carolinou na štadióne súpera. Súpisku Washingtonu preto doplnil útočník Joe Snively z farmy v Hershey, informovala agentúra AP.