Ovečkin začal po zranení korčuľovať,Carbery:Prvý krok smerom k návratu

Arlington 2. decembra (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin začal po zlomenine nohy opäť korčuľovať, zatiaľ však len individuálne. V pondelok sa objavil na ľadovej ploche v tréningovej hale v Arlingtone, kde si chvíľu zakorčuľoval pred oficiálnym tréningom hráčov Washingtonu. Dlhoročný kapitán Capitals bol bez hokejovej výstroje, na sebe mal iba teplákovú súpravu, prilbu a v ruke hokejku.



Ovečkin sa zranil 18. novembra v zápase NHL s Utahom, keď pri kolízii s Jackom McBainom utrpel zlomeninu predkolennej kosti na ľavej nohe. Podľa lekárskych odhadov mal svojmu tímu chýbať 4 až 6 týždňov. Tréner "Caps" Spencer Carbery v pondelok potvrdil, že 39-ročný útočník sa prvýkrát od zranenia vrátil na ľad. "Bolo pekné vidieť, ako si znovu obul korčule a vybehol na ľadovú plochu. Je to však len prvý krok smerom k návratu. Zatiaľ nemáme nič nové ohľadom termínu, kedy by sa mohol vrátiť do zostavy," citovala Carberyho agentúra AP.



Zranenie Ovečkina si nevyžiadalo operačný zákrok. Podľa prognóz by sa mal vrátiť do súťažného kolotoča v závere decembra, respektíve na začiatku januára. Skúsený krídelník sa zranil v čase, keď gradovala jeho strelecká forma. V úvodných 18 zápasoch sezóny nastrieľal 15 gólov, pred zranením spoločne so Samom Reinhartom (Florida) a Leonom Draisaitlom (Edmonton) viedol tabuľku kanonierov NHL. Na prekonanie najlepšieho strelca histórie Waynea Gretzkého mu zostáva streliť ešte 27 gólov.



Capitals bez Ovečkina prehrali prvé dve zápasy po zranení, no potom vyhrali štyri duely za sebou. Tím z hlavného mesta USA, za ktorý nastupuje aj slovenský obranca Martin Fehérváry, sa vyhupol na čelo Metropolitnej divízie i celej Východnej konferencie. Mužstvu sa darí bez Ovečkina aj v presilovke, v uplynulých šiestich súbojoch premenilo osem z 20 početných výhod. "Museli sme veľmi rýchlo vymyslieť, ako budeme hrať presilové hry, lebo dlhé roky sme mali zabezpečené, kto bude na hlavnej pozícii. Piati chalani sa dali dokopy a bolo skutočne pôsobivé, ako rýchlo našli spôsob, ako to hrať bez Alexa," dodal Carbery.



Pre Ovečkina je to najdlhšia absencia v kariére, doteraz chýbal v NHL najviac šesť duelov pre zranenie hornej časti tela 4.-14. novembra 2009. Počas 20 sezón v NHL vynechal dokopy len 59 zápasov, z toho 35 pre zranenia.