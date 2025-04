Washington 18. apríla (TASR) - Kapitán hokejistov Washingtonu Capitals Alexander Ovečkin získal ocenenie Mr.TNT, ktoré v spolupráci s NHL udeľuje televízia TNT. Ovečkin sa stal len tretím víťazom tohto ocenenia.



Najlepšiemu strelcovi histórie NHL pogratulovali v špeciálnom videu doterajší víťazi ankety, tréner Tampy Bay Jon Cooper a útočník Floridy Brad Marchand. „Ok Ovi, nedávno si prekonal nejaký malý rekord, o ktorom sa hovorilo, ale to čo si vyhral teraz je naozaj veľká vec,” vtipkoval Cooper a vedľa seba mal Marchanda. „Spoločne sme získali tri Stanley Cupy a strelili sme… koľko si dal gólov?,” spýtal sa Cooper Marchanda. „424,” odpovedal Marchand. "A spolu sme strelili 424 gólov.. A toto je ocenenie, gratulujeme,” dodal Cooper, ktorý narážal na to, že nikdy nehral NHL.



„Gratulujem k prekonaniu rekordu Waynea Gretzkého, toto je však ocenenie, ktoré ti nikdy nemôže zobrať. Veľká gratulácia, že si sa dostal do našej spoločnosti. Si jeden z veľkej trojice,” dodal Marchand a Cooper ho doplnil: "Veľká trojica, sme Mount Rushmore ocenenia Mr. TNT,” uzavrel tréner Lightning.



Ovečkin strelil vo vysielaní TNT sedem gólov v piatich zápasoch. „Ďakujem za gratulácie a ocenenie. TNT mi prináša šťastie a dúfam, že to tak bude aj v play off,” povedal Ovečkin a prezradil, že pred súbojmi o Stanley Cup, ktoré Capitals ako víťazi Východnej konferencie odštartujú sériou so Slafkovského Montrealom Canadiens, nebude meniť rituály. “Určite subway, cheetos a diétna kola. Funguje to, tak nebudem nič meniť,” dodal Ovečkin, ktorý v 65 zápasoch tejto sezóny strelil 44 gólov.