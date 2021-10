Ovečkina trápi zranenie v dolnej časti tela, vynechal nedeľný tréning

Washington 10. októbra (TASR) - Ruský hokejista Alexander Ovečkin laboruje so zranením v dolnej časti tela, ktoré utrpel v sobotňajšom prípravnom zápase proti Philadelphii (5:3). Kapitán Washingtonu vynechal nedeľný tréning, zatiaľ však nie je známe, či bude chýbať aj na štarte novej sezóny NHL. Capitals začnú ročník v noci na štvrtok, keď v domácom prostredí privítajú New York Rangers.



Ovečkin sa zranil v prvej tretine duelu s Flyers, ktorý napokon nedohral. Tridsaťšesťročný krídelník narazil zozadu do Travisa Konecného a ocitol sa na ľade. Po chvíli vstal a po vlastných odkorčuľoval do šatne, no snažil sa pritom nezaťažovať ľavú nohu. V priebehu soboty absolvoval lekárske vyšetrenie, z ktorého však nie sú známe bližšie podrobnosti. Capitals iba krátko informovali, že zranenie svojej opory budú posudzovať zo dňa na deň.



Ruský kanonier iba na konci júla podpísal s Washingtonom nový päťročný kontrakt v celkovej hodnote 47,5 milióna dolárov. Ovečkin je s 1320 bodmi (730+590) v 1197 zápasoch historicky najproduktívnejší hráč "Caps", v minulej sezóne nazbieral 42 bodov (24+18) v 42 dueloch základnej časti a štyri body (2+2) v piatich štartoch v play off. Informáciu priniesol web tsn.ca.