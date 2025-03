Ovečkinovi chýba k rekordu už iba 10 gólov, Fehérváry s plusovým bodom

NHL - výsledky:



Chicago - Ottawa 3:4 pp, New York Rangers - Washington 2:3 pp, Vegas - Toronto 5:2, Los Angeles - St. Louis 2:3 pp a sn, Vancouver - Anaheim 3:2

New York 6. marca (TASR) - Hokejisti Washingtonu zvíťazili v zámorskej NHL na ľade New Yorku Rangers 3:2 po predĺžení. Slovenský obranca v tíme hostí Martin Fehérváry odohral vyše 18 minút, pripísal si jeden plusový bod. Druhý gól Capitals strelil Alexander Ovečkin, ktorému tak chýba už len 10 presných zásahov na prekonanie historického rekordu Waynea Gretzkého.Pre kapitána Washingtonu to bol 32. gól v sezóne a 885. v kariére. Capitals dosiahli 40. víťazstvo v sezóne a upevnili si pozíciu na čele Východnej konferencie. Po 62 odohratých zápasoch majú na konte 88 bodov, rovnako ako najlepší tím Západu Winnipeg. O triumfe Washingtonu rozhodol útočník Tom Wilson, ktorý strelil v uplynulých desiatich zápasoch osem gólov.O triumfe svojho tímu v predĺžení rozhodol aj útočník Ottawy Tim Stützle. "Senátori" triumfovali na ľade Chicaga 4:3 pp. Stützle dosiahol minimálne jeden kanadský bod v 13 zápasoch po sebe. Zatiaľ naposledy nebodoval 24. januára proti Bostonu. Negatívnu sériu ťahá jednotka draftu 2023 Connor Bedard. Proti Ottawe odohral v prvej formácii vyše 20 minút, no nebodoval v siedmom zápase v rade. Po 62 zápasoch má na konte 49 bodov (16+33).Hokejisti Vegas si pripísali tretie víťazstvo za sebou, keď doma zdolali Toronto 5:2. Zhodne dva body za gól a asistenciu si pripísali Tomáš Hertl, Noah Hanifin, Jack Eichel a Tanner Pearson. Jeden gól za hostí strelil Auston Matthews a bodoval v 11. stretnutí v sérii.