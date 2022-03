Overmars po náhlom odchode z Ajaxu nastúpil do Antverp

Antverpy 21. marca (TASR) - Bývalý holandský futbalista Marc Overmars sa stal novým športovým riaditeľom belgického klubu Royal Antverpy. Do susednej krajiny sa presunul po náhlom konci v Ajaxe Amsterdam, odkiaľ odišiel po obvinení zo sexuálneho obťažovania.



Overmars musel opustiť rady najslávnejšieho holandského klubu, keď sa prevalilo, že posielal zamestnankyniam nevhodné textové správy. "Chcel by som obrátiť list a odštartovať tu novú kapitolu. Čo sa stalo v Ajaxe nijako neovplyvnilo moje rozhovory s Antverpami. Už sa to opakovať nebude," sľúbil Overmars podľa AP.