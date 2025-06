Oviedo si zahrá najvyššiu La Ligu po 24 rokoch

play off o postup do La Ligy



Real Oviedo - CD Mirandes 3:1 po predĺžení (2:1, 1:1)



Góly: 39. Cazorla (z 11 m), 52. Chaira, 103. Portillo - 16. Panichelli



/1. zápas: 0:1, Oviedo postúpilo do La Ligy/

Oviedo 22. júna (TASR) - Futbalisti tímu Realu Oviedo sa po 24 rokoch vrátia do najvyššej španielskej súťaže. Rozhodol o tom odvetný duel play off o postup, v ktorom klub zo severu Španielska zdolal CD Mirandes 3:1 po predĺžení. V úvodnom stretnutí uspeli hráči Mirandes 1:0.Oviedo nehralo v La Lige od roku 2001. Do druhej ligy vypadlo rok po tragickom úmrtí ich hráča - slovenského útočníka Petra Dubovského.