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Owono vyjadril ľútosť po smrti De Miguela: Najhoršie chvíle života
Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney fauloval v pondelkovom stretnutí 12. kola Segunda División 30-ročného útočníka kolenom pri ďalekom výbehu z brány a uvidel červenú kartu.
Autor TASR
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Madrid 4. novembra (TASR) - Brankár futbalistov FC Andorra Jesus Owono vyjadril hlbokú ľútosť nad úmrtím hráča Tenerife Jesusa de Miguela, ktoré bolo následkom ich vzájomnej zrážky. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v stredu zverejnil účastník druhej najvyššej súťaže.
Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney fauloval v pondelkovom stretnutí 12. kola Segunda División 30-ročného útočníka kolenom pri ďalekom výbehu z brány a uvidel červenú kartu. De Miguel dostal ranu do hrudníka a na pomoc museli privolať záchranárov. Po krátkom ošetrení hráča Tenerife naložili do sanitky, v ktorej sa mu zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii mal byť pôvodne jeho stav stabilizovaný, hoci vážny. Zomrel v utorok ráno o 8.00. Duel rozhodca predčasne ukončil za stavu 2:2.
„Prežívam najťažšie chvíle v živote. Nedokážem nájsť slová a je pre mňa veľmi zložité spracovať, čo sa stalo. Cítim intenzívnu bolesť pre stratu Jesusa. Myslím na neho, jeho rodinu a všetkých ľudí, čo ho milovali. Viem, že sa budem zodpovedať zo svojho činu a čomukoľvek budem teraz čeliť, pristúpim s maximálnou pokorou,“ uviedol podľa AFP Owono, ktorý čelí vyšetrovaniu pre možné neúmyselné zabitie.
Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney fauloval v pondelkovom stretnutí 12. kola Segunda División 30-ročného útočníka kolenom pri ďalekom výbehu z brány a uvidel červenú kartu. De Miguel dostal ranu do hrudníka a na pomoc museli privolať záchranárov. Po krátkom ošetrení hráča Tenerife naložili do sanitky, v ktorej sa mu zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii mal byť pôvodne jeho stav stabilizovaný, hoci vážny. Zomrel v utorok ráno o 8.00. Duel rozhodca predčasne ukončil za stavu 2:2.
„Prežívam najťažšie chvíle v živote. Nedokážem nájsť slová a je pre mňa veľmi zložité spracovať, čo sa stalo. Cítim intenzívnu bolesť pre stratu Jesusa. Myslím na neho, jeho rodinu a všetkých ľudí, čo ho milovali. Viem, že sa budem zodpovedať zo svojho činu a čomukoľvek budem teraz čeliť, pristúpim s maximálnou pokorou,“ uviedol podľa AFP Owono, ktorý čelí vyšetrovaniu pre možné neúmyselné zabitie.