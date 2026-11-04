Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 4. november 2026Meniny má Karol
< sekcia Šport

Owono vyjadril ľútosť po smrti De Miguela: Najhoršie chvíle života

.
Futbalista Tenerife Jesus de Miguel a brankár Andorry Jesus Owono (vľavo) počas kolízie v zápase FC Tenerife - Andorra v španielskom Santa Cruz de Tenerife v pondelok 2. novembra 2026. Foto: TASR/AP

Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney fauloval v pondelkovom stretnutí 12. kola Segunda División 30-ročného útočníka kolenom pri ďalekom výbehu z brány a uvidel červenú kartu.

Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Madrid 4. novembra (TASR) - Brankár futbalistov FC Andorra Jesus Owono vyjadril hlbokú ľútosť nad úmrtím hráča Tenerife Jesusa de Miguela, ktoré bolo následkom ich vzájomnej zrážky. Vyplýva to z vyhlásenia, ktoré v stredu zverejnil účastník druhej najvyššej súťaže.

Reprezentačný brankár Rovníkovej Guiney fauloval v pondelkovom stretnutí 12. kola Segunda División 30-ročného útočníka kolenom pri ďalekom výbehu z brány a uvidel červenú kartu. De Miguel dostal ranu do hrudníka a na pomoc museli privolať záchranárov. Po krátkom ošetrení hráča Tenerife naložili do sanitky, v ktorej sa mu zastavilo srdce a museli ho oživovať. Po hospitalizácii mal byť pôvodne jeho stav stabilizovaný, hoci vážny. Zomrel v utorok ráno o 8.00. Duel rozhodca predčasne ukončil za stavu 2:2.

„Prežívam najťažšie chvíle v živote. Nedokážem nájsť slová a je pre mňa veľmi zložité spracovať, čo sa stalo. Cítim intenzívnu bolesť pre stratu Jesusa. Myslím na neho, jeho rodinu a všetkých ľudí, čo ho milovali. Viem, že sa budem zodpovedať zo svojho činu a čomukoľvek budem teraz čeliť, pristúpim s maximálnou pokorou,“ uviedol podľa AFP Owono, ktorý čelí vyšetrovaniu pre možné neúmyselné zabitie.
.

Neprehliadnite

VIDEO: Premiér: Musíme spraviť všetko pre dokončenie volebného obdobia

ONLINE LIGA MAJSTROV: LASK Linz - Slovan Bratislava

Prieskum: Spojenie komunálnych a regionálnych volieb väčšine vyhovuje

VIDEO: DRÁMA V BRATISLAVE: Na Tomášikovej ulici sa strieľalo