< sekcia Šport
Oxlade-Chamberlain sa dohodol na zmluve do konca sezóny s Celticom
Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Asrenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov.
Autor TASR
Glasgow 8. februára (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Alex Oxlade-Chamberlain sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s úradujúcim škótskym šampiónom Celticom Glasgow. V lete ukončil svoje pôsobenie v tureckom Besiktase Istanbul a odvtedy bol voľným hráčom.
Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Asrenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov. „Je to presne to, čo potrebujem. Potrebujem ďalšiu výzvu a mám šťastie byť v takomto obrovskom klube, ako je tento,“ povedal Oxlade-Chamberlain po podpise zmluvy. Celtic je v škótskej lige druhý o šesť bodov za lídrom Hearts.
Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Asrenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov. „Je to presne to, čo potrebujem. Potrebujem ďalšiu výzvu a mám šťastie byť v takomto obrovskom klube, ako je tento,“ povedal Oxlade-Chamberlain po podpise zmluvy. Celtic je v škótskej lige druhý o šesť bodov za lídrom Hearts.