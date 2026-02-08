Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Oxlade-Chamberlain sa dohodol na zmluve do konca sezóny s Celticom

Hráč Anglicka Alex Oxlade-Chamberlain (v strede) oslavuje svoj gól v zápase kvalifikácie na MS18 skupiny F Škótsko - Anglicko v Glasgowe 10. júna 2017. Foto: TASR/AP

Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Asrenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov.

Glasgow 8. februára (TASR) - Anglický futbalový stredopoliar Alex Oxlade-Chamberlain sa dohodol na kontrakte do konca sezóny s úradujúcim škótskym šampiónom Celticom Glasgow. V lete ukončil svoje pôsobenie v tureckom Besiktase Istanbul a odvtedy bol voľným hráčom.

Tridsaťdvaročný Oxlade-Chamberlain v minulosti hral za FC Liverpool i Asrenal, v anglickej reprezentácii má na konte 35 duelov a sedem gólov. „Je to presne to, čo potrebujem. Potrebujem ďalšiu výzvu a mám šťastie byť v takomto obrovskom klube, ako je tento,“ povedal Oxlade-Chamberlain po podpise zmluvy. Celtic je v škótskej lige druhý o šesť bodov za lídrom Hearts.
