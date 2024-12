Ozdobou Banskobystrickej latky bude svetová rekordérka Mahučichová

Bratislava 6. decembra (TASR) - V súčasnosti najlepší špecializovaný výškarský míting s hudbou na svete - Banskobystrická latka (BBL) - vstúpi v roku 2025 do štvrtej dekády svojej existencie. Organizátori 31. ročníka hlásia, že vo februári očakávajú veľkolepú šou. Na štarte bude jedna z najväčších hviezd súčasnej atletiky - svetová rekordérka a olympijská víťazka Jaroslava Mahučichová.



"Dvadsaťtriročná Ukrajinka bola minulý víkend Svetovou atletikou ocenená ako Atlétka roka v technických disciplínach. V roku 2024 prekonala po 37 rokoch svetový rekord Stefky Kostadinovej, keď v Paríži v rámci Diamantovej ligy prekonala latku vo výške 210 cm. Na OH v Paríži potvrdila rolu favoritky, čím skompletizovala svoju zbierku triumfov v prakticky každej existujúcej súťaži," informoval na piatkovej tlačovej konferencii v Bratislave manažér BBL Alfonz Juck.



Mahučichová už má na konte päť účastí na BBL a v roku 2021 tu dosiahla svoj druhý najlepší výkon kariéry 206 cm. Zvíťaziť sa jej podarilo trikrát. "Som rada, že sa opäť vraciam do Banskej Bystrice. Bude to jeden z mojich dvoch štartov v halovej sezóne. Cieľom je zvíťaziť na halových ME a MS. Veľmi sa teším na obvyklú skvelú podporu banskobystrického publika," povedala ukrajinská výškarka.



Hlavnou vyzývateľkou Mahučichovej bude obhajkyňa tohtoročného prvenstva Srbka Angelina Topičová, ktorá dokázala pri svojej premiére vyrovnať osobný rekord 197 cm. Strieborná z ME v Ríme si pripísala dva triumfy na mítingoch Diamantovej ligy. Jej ambíciou je pokorenie magickej dvojmetrovej hranice.



Napínavý súboj sa rysuje aj v súťaži mužov. Svoju účasť prisľúbili už traja finalisti tohtoročných OH v Paríži. Talian Stefano Sottile sa zaskvel osobným rekordom 234 cm. Návrat hlási aj zástupca bulharskej výškarskej školy Tihomir Ivanov. Jeho osobný rekord má hodnotu 231 cm. Posledným z tria olympijských finalistov je Čech Jan Štefela, ktorý vie pravidelne atakovať hranicu 230 cm. "Rokujeme aj s ďalšími legendami. Štartová listina bude ešte bohatšia," poznamenal Juck.



Slovensko bude reprezentovať aktuálne najlepší domáci skokan do výšky dvadsaťročný Robert Ruffíni ml., ktorý pri svojej tohtoročnej premiére na BBL vyrovnal osobný rekord 215 cm. "Teším sa na ďalší štart vo výbornej diváckej kulise. Mojim cieľom v novej sezóne je skočiť 220 cm a úspešne účinkovať na ME do 23 rokov. Mám za sebou dve kondičné sústredenia na Štrbskom Plese a na Kanárskych ostrovoch, v nedeľu odchádzam na Tenerife, kde začneme vylaďovať formu. Verím, že ak mi zdravie vydrží, budem atakovať svoj osobný rekord."



Rekordy mítingu držia: Jaroslava Mahučichová, Ukrajina, 206 cm v roku 2021 a Mutaz Essa Baršín, Katar, 240 cm v roku 2015.



V oboch súťažiach pôjde aj o kvalitnú možnosť plniť limity na halové ME 2025 v Apeldoorne (230 a 196 cm), halové MS 2025 v Nan-ťing (234 a 197) a MS 2025 v Tokiu (233 a 197). Predaj vstupeniek sa začne v januári 2025. Priamy prenos pripravuje STVR Šport a Európska atletika prostredníctvom svojej vysielacej platformy. Podujatie finančne podporilo aj Ministerstvo cestovného ruchu a športu SR.



Prestížny míting Banskobystrická latka má strieborný štatút World Athletics Indoor Tour. Uskutoční sa 18. februára 2025 od 17.00 do 22.00 v Športovej hale Dukla v Banskej Bystrici.