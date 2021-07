Bilesová priznala, že viacboj tímov nezvládla psychicky

Tokio 27. júla (TASR) – Americká gymnastka Simone Bilesová priznala, že z olympijského viacboja tímov neodstúpila primárne pre zranenie. Situáciu po úvodnom neúspešnom vystúpení na preskoku nezvládla najmä psychicky.



Bilesová je najväčšou osobnosťou ženskej gymnastiky a špekulovalo sa, že môže v Tokiu získať všetkých šesť zlatých medailí. To sa už nestane, pretože Američanky neobhájili prvenstvo z Ria, keď nestačili na Rusky. Bilesová sa na úvod predstavila na bradlách, no dostala známku iba 13,766 bodu, najmenšiu zo svojej rotácie. Na ďalších náradiach sa už nepredstavila.



„Nechcela som ísť na žiadne ďalšie náradie, keď som mala v hlave iba samé otázky. Pomyslela som si, že bude lepšie sa stiahnuť a nechať dievčatá, aby tam išli a urobili si svoju prácu," povedala Bilesová pre AP.



Americká gymnastická federácia zverejnila, že Bilesová sa zranila a jej stav sa bude posudzovať deň po dni. Štvornásobnú šampiónku z Ria teraz čaká vo štvrtok obhajoba titulu vo viacboji jednotlivkýň. Neskôr sa predstaví aj vo finále na všetkých štyroch náradiach.



„Na konci dňa je pre mňa najsprávnejšie sústrediť sa na moje mentálne zdravie a nehazardovať s mojou psychikou. Nie je jednoduché dať všetko len tak bokom. Sme len ľudia. Musíme si strážiť telo i myseľ a nerobiť len to, čo od nás očakáva svet," citovala Bilesovú AFP.