Özil definitívne potvrdil odchod z Arsenalu do Fenerbahce

Istanbul 17. januára (TASR) - Nemecký futbalista Mesut Özil v nedeľu definitívne potvrdil svoj prestup do tureckého Fenerbahce Istanbul. Jeho pôsobenie v Arsenale Londýn sa tak skončilo po sedem a pol roku.



Tridsaťdvaročný stredopoliar by mal podľa denníka Fanatik podpísať zmluvu na tri a pol roka. Vynesie mu plat päť miliónov eur ročne. "Som nadšený a veľmi šťastný. Dres Fenerbahce budem nosiť s hrdosťou, odovzdám tímu všetko," povedal Özil v rozhovore pre tureckú televíziu NTV.



Nemecký reprezentant nenastúpil na súťažný zápas od marca 2020. V nedeľu však majster sveta z roku 2014 podľa AFP potvrdil, že je v dobrej fyzickej kondícii. Jeho nový tím je v tabuľke tureckej najvyššej súťaže na druhom mieste. Na lídra ligy Besiktas má manko troch bodov, no odohral o zápas menej.