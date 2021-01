Özil podpísal zmluvu s Fenerbahce Istanbul do roku 2024

Istanbul 19. januára (TASR) - Nemecký futbalista Mesut Özil podpísal s tureckým Fenerbahce Istanbul zmluvu do roku 2024. Informovalo o tom periodikum Bild, 32-ročný stredopoliar aj s rodinou už v pondelok prileteli do Turecka.



Özil pôsobil uplynulých sedem rokov v Arsenale, no postupne sa vytratil zo základnej zostavy, v tejto sezóne ho tréner Mikel Arteta ani neregistroval pre zápasy Premier League. Informovala o tom agentúra DPA.