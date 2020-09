Nemeckého futbalistu Özila láka saudskoarabský Al Nasr

Londýn 1. septembra (TASR) – Nemecký futbalista Mesut Özil by mohol po vypršaní kontraktu s Arsenalom Londýn pokračovať v kariére v saudskoarabskom klube Al Nasr. Tridsaťjedenročný stredopoliar má s “kanoniermi“ platnú zmluvu do leta 2021. Informáciu priniesla agentúra DPA s odvolaním sa na turecký denník Fanatik.



Klub z hlavného mesta Rijád údajne majstrovi sveta z roku 2010 sľúbil rozprávkový plat 20 miliónov dolárov ročne. Odchod na Arabský polostrov je však aktuálny až budúce leto. Arsenal síce už dávnejšie avizoval, že by sa predaju svojho najlepšie plateného hráča nebránil, no on o odchode nechce ani počuť. Al Nasr by navyše tiež uprednostnil, ak by Özil prišiel ako voľný hráč.



Bývalý hráč Schalke 04, či Realu Madrid naskočil v uplynulej sezóne len do 18 ligových stretnutí, pričom po reštarte sa do zostavy trénera Mikela Artetu nezmestil ani raz.



V najvyššej saudskoarabskej súťaži pôsobí už tri roky aj slovenský stredopoliar Filip Kiss. S klubom Al Ittifaq má platnú zmluvu do konca sezóny 2020/2021.